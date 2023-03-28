洛杉磯僑報命案大轉折 陳忠啟改認較輕謀殺罪 面臨21年徒刑

陳忠啟認罪，面臨入獄21年。(阿罕布拉市警局）

2018年「僑報」洛杉磯 辦公室員工陳忠啟(Zhongqi Chen)，槍殺該報創辦人暨董事長謝一寧乙案，3月27日在阿罕布拉市高等法院(Alhambra Courthouse)開庭時有戲劇性轉折。原來一直不認罪的陳忠啟在庭審上承認全部罪行，將面臨入獄21年的徒刑，主審法官訂5月1日正式判決他的刑度。

該案原訂3月1日進入陪審團審理，但因故延後至3月27日開庭。而在法庭27日的議事排程上，當天是針對臨時動議(Motions)展開聽證會。從被告陳忠啟面臨的可能刑度看來，他的辯護律師已將他的控罪從一級謀殺降為較輕的謀殺控罪。因為該案檢方最初以一級謀殺罪起訴陳忠啟，並有諸多加重量刑的檢控，如果進入陪審團審理，且他的控罪都成立，他最高可被判入獄50年以上至終身監禁。

當天的聽證上午10點30分開始，總共持續約25分鐘，陳忠啟和他的兩位律師馬克斯(Donald B. Marks)以及卡維諾基(Darren Kavinoky)出席，檢察官為Cindy Park。現年63歲的陳忠啟身穿黃色囚服，滿頭白髮，面色平靜，他向到場旁聽的兩名親友微笑致意，他在庭訊時旁邊有一名翻譯。

從聽證會進行的情況看來，檢辯雙方在開庭前對被告認罪一事已達成共識，但依照流程陳忠啟仍須在法庭上針對控罪認罪，同時要向法庭表示他理解這個情況。

陳忠啟在庭上承認使用手槍，造成嚴重人身傷害和死亡的指控。並承認他在2018年11月16日進入受害人謝一寧的辦公室，用手槍朝其開了九槍，其中三槍在頭部，四槍在胸部，兩槍在背部。

在庭訊時，法官表示依照雙方同意的認罪協議，陳忠啟將面臨21年的入獄徒刑，並將在洛杉磯縣的加州 州立監獄服刑。而法官將訂5月1日正式宣判，陳忠啟在被起訴後約四年的監禁時間也將計算在刑期內。

該案發生在2018年11月16日，當天上午9點30分左右，阿罕布拉市警方接到一名男子打來電話，他說自己中彈了。警方在位於2121 W. Mission Road 的「僑報」辦公室找到該名男子，該名男子正是時年58歲的「僑報」創辦人暨董事長謝一寧。

警察 發現其頭部和身軀有多處槍傷，隨後當天上午9點40分他被宣告死亡。警察在現場找到一把手槍，並在詢問員工後，以涉嫌謀殺罪逮捕了謝一寧的同事、來自艾爾蒙地(El Monte)時年59歲的陳忠啟。據調查人員說法，這是一起由於工作場所的糾紛導致的槍擊事件。據悉，陳忠啟原來是僑報的業務員。

據了解，謝一寧1982年大學畢業後，成為中共官媒「中國新聞社」(China News Service，簡稱「中新社」)的記者。1987年，謝一寧成為中新社駐白宮記者。1992年，他離職，在舊金山創辦了「僑報」，該報在洛杉磯和紐約也有發行。

而陳忠啟當時被逮捕三天後，家人在繳納了100萬元保釋金後被釋放。但在第二天，又因官方逮捕令再次被捕，保釋金變為600萬元，之後法官將保釋金降至300萬元。

與此同時，陳忠啟聘請了兩位強有力的辯護律師，都是業內的金牌律師，其中的馬克斯已連續十多年被洛杉磯雜誌評選為「加州超級律師」(California Super Lawyer)，曾任加州副檢察長；卡維諾基也連續十年以上被National Trial Lawyers評為加州律師前100強。

雖然這起命案的刑事部分已告一段落，但疑似被害人的家屬郭晶晶(JingJing Guo，音譯)2019年8月14日對陳忠啟提起人身傷害的民事訴訟求償。預料在刑事案結束後，將展開民事案的庭審。