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在圖書館兒童區性騷9歲女童 53歲洛男遭逮

洛杉磯訊
53歲嫌疑人 Christopher Eduard ，在圖書館性侵一名九歲女孩。（爾灣警察局）
53歲嫌疑人 Christopher Eduard ，在圖書館性侵一名九歲女孩。（爾灣警察局）

當局3月26日宣布，一名來自洛杉磯的53歲男子，因涉嫌在橙縣 (Orange County)公共圖書館性侵一名九歲女孩被捕。

根據橙縣爾灣警察局(Irvine Police Department)的新聞稿，這起襲擊案件發生在3月21日晚上，地點位於爾灣耶魯街(Yale Avenue)14361號的Heritage Park的地區圖書館，簡稱為爾灣圖書館。

警方稱，53歲嫌疑人Christopher Eduard走近這名九歲受害者，當時女孩和母親正在圖書館的兒童區。嫌疑人要求女孩幫助他拍攝視頻，並給了被害人手機，期間，嫌犯暴露自己的隱私部位，並毆打這名九歲孩子。

偵探找到圖書館內的監控錄像，證明Eduard對女孩侵犯，並找到與這名嫌犯有關的車輛。經過進一步跟進，偵探們3月24日確定Eduard的身份，並在嫌犯位於洛杉磯的家附近逮捕他。

在執行搜查令期間，警方找到將Eduard與犯罪聯繫起來的證據，罪名是對一名九歲女孩性侵犯，當局同時認為 Eduard 可能需要對其他罪行負責。據描述，嫌犯身高5呎9吋，體重125磅，棕色頭髮和眼睛，開一輛綠色的2019 款Kia Soul。

警方敦促民眾，如果了解此事件，或了解嫌疑人與其他事件相關的信息，立即通過 [email protected] 聯繫偵探 Nate Ridlon。

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