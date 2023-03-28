發生火災怕拿不到理賠？業者提醒：家中財物要拍照存檔

房屋起火的意外若發生，屋主往往不知所措。華人保險 經紀提醒：火災發生後應第一時間聯繫保險公司，並提供財產損失的清單及相關證據。同時，在選擇房屋修繕工程的承包商時，務必謹慎。

保險總匯負責人鹿強表示，火災發生後，屋主應第一時間聯繫保險公司，並提供火災後財產損失的清單及相關證據。建議屋主平時通過拍照保存紙質發票，同時對房屋的外觀、結構、家具、電器等都進行拍照存檔，以應對理賠需要。

鹿強強調，發生火災後，選用可靠的房屋修繕承包商非常重要，這樣才可以確保修繕工程在保險公司的「責任期」內完成。近年來保險公司不再為受益人指定合作的承包商，這就意味著萬一工程出問題，保險公司將不負任何責任。因此，屋主在選擇承包商時應當仔細選擇，考量承包商的信譽、經驗和保險情況等因素。

另外，屋主可在簽訂承包合同時購買擔保保險(Surety Bond)，若承包商未能履行合約義務或違反法律法規時，受益人可以獲得賠償。

對於生活費用的賠付，保險公司的「責任期」通常為12至24個月。若房屋修繕的時間超過這個期限，保險公司就會停止支付屋主的房租等費用。通常只有在具備非常充足的證據時，保險公司才會追加賠付。因此，屋主在簽訂工程合約時需特別留意對於完工時間的約束。

鹿強也提醒，對保險的選擇是獲得良好保障的關鍵。房屋保險通常包含兩種，一種是單純的火險，另一種是「屋主套餐」(Homeowner Package)。火險價格便宜但理賠範圍有限，而「屋主套餐」是一種綜合性保險產品，涵蓋了房屋、財物和責任風險的保險保障，更為推薦。

此外，屋主在選擇賠付形式時也需留意，實際價值(Actual Cash Value)是按財產的當前價值賠付，而重置成本(Replacement Cost Value )才是按照財產的原始價值賠付，不考慮折舊等情況。比如原價100元的電視機，若按實際價值理賠，則會扣除電視機相應的折舊價值。