家居裝修選承包商 顧問：別信網路評價 先查過往案例

專業人士指出，在選擇施工承包商時，應對其過往服務案例和背景進行調查。（Pixabay）

家居改建和裝修往往在生活中耗費人們大量時間和精力。首次進行這類工程時，不少家庭由於缺乏經驗，往往面臨不同程度的困擾甚至損失。專業人士指出，在選擇施工承包商時，應對其過往服務案例和背景進行調查。

擁有工程承包商的資深顧問Micheal Feder表示，其實，加州 法律對屋主權益一直還是有較為完備法規進行保護。不過，對沒有工程建設經驗的人，在規畫房屋的整體施工項目之前，應先向有施工建設經驗或相關專業人士尋求諮詢和幫助，例如退休 的承包商、建築師、設計師等。

而關於選擇承包商時有無具體「竅門」，Feder分享了最為重要的一點。Feder表示，在僱用承包商之前，應至少獲取該承包商三個以上的過往案例進行調查參考，打電話詢問這些屋主與該承包商合作的感受，例如工作質量、在工作期間是否能保持房屋整潔、是否按時完成工作、有無額外費用等等。

而獲取這些過往參考案例的最有效且直接的方式，就是直接打電話問承包商，讓他們介紹之前合作過的客戶。如果他們表示不提供這樣的服務，那就直接排除這家承包商。

Feder強調：「在沒有任何參考的情況下，無論是保險 公司推薦或是網上的評價，都絕對不是百分之百可靠。」

另外，一些基本的資質查詢也可以通過州承包商委員會（Contractors State License Board）的官網，查詢施工承包商資質https://www.cslb.ca.gov/，該網站還提供很多有關工程建設的實用信息，以及投訴通道。

Feder指出，目前保險公司有一個很大的機制問題，是他們會向客戶推薦承包商，卻沒有對施工承包商進行篩查。保險公司其實不應該向他們的保險客戶推薦那些未經系統背景調查的承包商。