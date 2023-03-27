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洛市警局慘了 9300警個資全都露 臥底疑曝光

編譯胡立宗／綜合報導
洛市警局員警資料全都露，而且還開放線上搜尋。圖為洛市警長摩爾的個人資料。（取自Watch the Watchers網站）
洛市警局員警資料全都露，而且還開放線上搜尋。圖為洛市警長摩爾的個人資料。（取自Watch the Watchers網站）

新聞媒體Knock LA的記者Ben Camacho 2022年依法申請洛杉磯市警局(LAPD)的員警資料，他在取得後卻提供給倡議團體Stop LAPD Spying Coalition。後者日前開放搜尋網站Watch the Watchers，只要輸入姓名或警證編號就能查到LAPD 9300名員警的個人資料。

雖然據稱資料庫排除了臥底員警，但是否包含正在臥底、或未來可能執行臥底任務的便裝探員資料，LAPD只說還在確認當中。

Watch the Watchers所揭露的警察個人資料，包括9300名員警的照片、全名、種族、階級、就職日期、部門與警證編號。洛市警長摩爾(Michel Moore)與LAPD的合法值勤主管(constitutional policing director)Liz Rhodes，在警員工會Los Angeles Police Protective League提出行為不當指控後，已經為此事接受調查。

摩爾在本周警政委員會上對於臥底員警未曾先獲通知而「深感抱歉」，不過世界日報實際查詢的結果發現，摩爾的個資也在當中。

Stop LAPD Spying Coalition的宗旨為，抵制警察的情報蒐集 ，並稱網站公開的資料有助於反情蒐，因為「警察只要動動手指就能獲得我們的大量資訊，但他們自己幹起事來卻偷偷摸摸」，因此公開後「每個人都能確認到底是誰在妨害我們的社群」。

最初申請公開並另提訴訟的記者Ben Camacho則在推特透露，LAPD先前並未爭議過資料對員警安全的影響，而LAPD聯絡官與Ben Camacho的電郵紀錄也顯示，LAPD提供的資料已經排除臥底員警，Ben Camacho說「這點他毫不意外」。

但是洛杉磯時報的報導卻指出，警方人員坦承「不小心」公開了臥底員警的資料。而在工會申訴後，警長摩爾也承認，他們正在尋求彌補之道，以確保警察身分不再洩露。警方人員告訴媒體，Watch the Watchers的資料確實對正在執行潛入調查的員警構成威脅，也對未來可能執行潛入調查者構成威脅。

警察 洛杉磯 社群

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