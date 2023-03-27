羅省秉公堂第146年春季祭祖 場面熱鬧

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，充分肯定秉公堂重要地位。（記者邵敏／攝影）

羅省秉公堂3 月26日在洛杉磯 舉行春季祭祖典禮，宣揚忠孝仁義、敬老愛老的傳統精神。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、洛僑中心官員多人參與，大家以祭祖方式互祝健康平安，新老朋友齊聚一堂，場面熱鬧歡樂。

羅省秉公堂每年春節期間舉行祭祀典禮，依照傳統禮儀向關聖帝君及先人神像上香、祭酒，獻三牲及鮮花。

羅省秉公堂主席聶澤英表示，這是秉公堂第146年的春宴，希望通過春季祭祖的傳統儀式，號召社會各界關愛長者、關愛弱勢群體，弘揚中華民族敬老愛老的傳統精神。羅省秉公堂副主席周賜軒表示，秉公堂一直秉承忠孝仁義、誠信等宗旨，兄弟姐妹之間互相勉勵，多年來堅持服務華埠 、服務社區。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，充分肯定秉公堂的重要地位，他指出，秉公堂是一個超過百年的社團，多年來團結僑社、相互扶持。當天出席祭祀典禮者眾多，包括美洲羅省秉公總堂主總理周達昌、洛杉磯僑教中心主任陳敏永、秉公堂馬培道元老、周錦瀚元老、中華會館主席李金生等眾人。