祭1萬獎金 洛縣西裔失蹤少女1天尋獲

失蹤少女疑似有憂鬱症等多重心理疾病，失蹤三天後現已被找到。（取自abc7）

洛杉磯 縣畢柯立維拉(Pico Rivera)一名年僅13歲的西裔少女失蹤，最後一次被目擊是在3月23日凌晨約1時。 而在警方公布這名少女的照片，並提供1萬獎金給任何協助找到她的人之後，26日下午4時警方宣布找到她。

雖然警方並未透露是在哪裡找到她的，但這名少女的家人表示，已確定她安然無事。

失蹤女孩叫做特赫達(Annahi Tejeda)，身高約5呎2吋(約159公分)，體重約115磅(約52公斤)，有著齊肩的波浪形黑髮和棕色眼睛。她失蹤前身穿黑色連帽衫和灰色和白色運動褲。她最後一次被人看到是在靠近羅斯密大道 (Rosemead Boulevard )與白楊路(Gallatin Road)附近的 7-11。

女孩母親透露女兒可能患有抑鬱症和焦慮症，希望公眾盡快能夠協助找回。警方也呼籲任何有相關線索的人立即聯繫當地警方。據悉，女孩失蹤前與母親才大吵一頓，她出門時沒有攜帶手機 。女孩家人猜測她有可能前往蒙地貝婁的親友家。

警方與女孩家人25日舉行新聞發布會，呼籲公眾提供任何與特赫達失蹤相關的信息，協助尋找她的下落。

一位家庭成員表示，特赫達是一個說話輕聲細語、成績全優的學生，從未出現過類似情況，他們也從來沒有想到過她會失蹤，這很不尋常。特赫連失蹤前就讀位於羅斯密市的一所中學，學業平均成績高達4.0。