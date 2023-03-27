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華美銀行贊助高球員張斯洋 繼關穎珊後再支持亞裔運動員

洛杉磯訊
華美銀行與全球排名第一的業餘女子高爾夫球員張斯洋（Rose Zhang）簽署姓名、形象和肖像權（NIL）代言協議。（華美銀行提供）
華美銀行與全球排名第一的業餘女子高爾夫球員張斯洋（Rose Zhang）簽署姓名、形象和肖像權（NIL）代言協議。（華美銀行提供）

華美銀行宣布與全球排名第一的業餘女子高爾夫球員張斯洋(Rose Zhang)簽署姓名、形象和肖像權(NIL)代言協議。這也是繼奧運花式滑冰選手關穎珊(Michelle Kwan)等知名運動健將後，該行再度贊助支持亞裔運動員

年僅19歲的張斯洋現效力於史丹福大學(Stanford University)女子高爾夫球隊，憑藉在前16場比賽獲得九場勝利的優異成績，追平該校的最高歷史紀錄。作為女子業餘高爾夫球界頂尖種子選手，張斯洋的優勝紀錄數不勝數，其中包括2020年美國女子業餘錦標賽(U.S. Women’s Amateur)冠軍、2021年美國女子青少年錦標賽(U.S. Girls' Junior)冠軍，以及2022年全國大學體育協會(NCAA)第一級別(Division I)比賽的個人和團體賽冠軍。

此外，她還曾三次獲得全球業餘高爾夫最高榮譽「麥科馬克獎」(McCornmack Medal)，並於2020年和2021年連續兩年取得AJGA邀請賽冠軍，並於2022年獲頒「ANNIKA最佳女子球員獎」。

自1973年成立至今，華美銀行始終作為連接東西方的金融和文化橋梁，不遺餘力地幫助客戶向前邁進，實現夢想。該行董事長兼執行總裁吳建民(Dominic Ng)表示，張斯洋傑出的表現為年輕一代充分詮釋了奮鬥精神。華美銀行十分高興能夠與這位優秀的世界級業餘運動員攜手，支持她向前邁進，在高爾夫球等方面取得成功。

張斯洋表示，作為學生運動員，能夠在吳建民先生和華美銀行的支持下，與來自全球的優秀大學生運動員角逐是她的榮幸。很自豪能夠成為加州乃至全美的優秀亞裔代表。華美銀行對社區起著舉足輕重作用，能夠得到他們的支持，倍感光榮。

2023年3月29日到4月1日期間，張斯洋將參加奧古斯塔女子業餘錦標賽（Augusta National Women’s Amateur）。

運動員 亞裔 加州

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