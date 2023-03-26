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富蘭克林基金會 自閉兒童作品展暨紀錄片試映

記者張宏╱洛杉磯報導
富蘭克林自閉症兒童基金會和OC Dance&Music24日舉辦記者會，宣布雙方聯手將在4月2日舉辦第四屆世界自閉症意識日和青少年藝術作品展暨紀錄片「色彩的細語」試映。（主辦方提供）
富蘭克林自閉症兒童基金會和OC Dance&Music24日舉辦記者會，宣布雙方聯手將在4月2日舉辦第四屆世界自閉症意識日和青少年藝術作品展暨紀錄片「色彩的細語」試映。（主辦方提供）

富蘭克林自閉症兒童基金會和OC Dance&Music24日舉辦記者會，宣布雙方聯手將在4月2日舉辦第四屆世界自閉症意識日和青少年藝術作品展暨紀錄片「色彩的細語」試映。

本次展覽的主題是「色彩的細語」。展出的畫作總共有120幅左右，其中有國畫，油畫，剪紙，樂高，陶藝、雕塑等作品。而自閉症孩子的畫作、陶藝和樂高作品有30多件。

基金會董事中山葵表示，這次蒐集近20個自閉症孩子的40多幅作品，另外還有來自自閉症家庭的其他成員的作品，這些作品表現他們希望與社會溝通的渴望。在這次展覽中，組委會將孩子們的畫作出版成冊，讓更多人能夠看到孩子們的成長。其實，孩子們的作品還很稚嫩，達不到出版的水準。但主協辦單位這樣作，就是為了鼓勵孩子們，讓他們在成長的過程中，找到自信，掌握將來走入社會的一種技能。

活動由College Doctor校長陳德科提出倡議，所有的主協辦贊助單位響應，向全社會公佈倡議書：呼籲全社會站在一起，共同面對世界各種災難的挑戰，擔當起幫助關愛自閉症以及其他殘障孩子們的責任。為此，所有參加畫展的小朋友將在戶外共同完成「色彩的細雨」繪畫長卷，這是南加孩子們第一次舉行這樣的世界性主題繪畫行為藝術活動。

基金會創辦人和導演屈建平表示，在這次的畫展上還有一個重頭戲，就是醞釀了兩年的紀錄片「色彩的細語」將在畫展上首映。這是一部表現一個自閉症繪畫青年Sylvia的生活。她被美國的著名藝術品中介公司Artlifting簽約，其作品有機會被全美的400多家上市公司購買。這部影片為眾多的自閉症家庭的孩子未來指出一條的光明前景。

高校聯盟文化教育專業委員會、爾灣中國學生聯合會等組織作為協辦方也積極參與這次展覽。慈善家張祥華、基金創始人赫景秀、南加州高校聯盟會長孫淑婷、爾灣中國學生聯合會代表李樂軒、Just Go創始人Anna 王、居曉玉等人為藝術展開幕式剪綵。

畫展 南加 爾灣

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