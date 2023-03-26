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大氣河風暴來襲 周一慎防強風雷雨

編譯組／灣區25日電
加州未來幾天即將出現這個冬季的第13個大氣河風暴。（美聯社）
加州未來幾天即將出現這個冬季的第13個大氣河風暴。（美聯社）

加州潮濕的天氣沒有減緩的跡象，因為這個冬季的第13個大氣河風暴（atmospheric river）即將於27日抵達。

分別來自阿拉斯加和夏威夷的兩個低氣壓系統，將在26日結合成一場風暴，預測會在27日上午抵達加州海岸，屆時又將為舊金山灣區帶來強風豪雨。

氣象局表示，這兩個低氣壓自22日起就逐漸往美國西部沿海移動，預計將在加州和俄勒岡州之間的外海結合，於26日晚上成為風暴。這兩個低氣壓將各自引入一個重要的氣候特徵，將加劇對灣區的影響。

來自阿拉斯加的低氣壓也被稱為「極地低氣壓」（polar low），它將在未來幾天為灣區帶來寒冷的低溫，將使北加州海面溫度和陸地溫度產生明顯的對比。由於明顯溫差會使低氣壓系統吹起強風，大量的對流能量還會產生雷雨。

事實上，如果沒有濕氣可吸收，極地低氣壓本身無法產生任何雨雪。然而，另一個來自夏威夷的低氣壓正在太平洋上空吸收大量的大氣河濕氣，一旦這兩個低氣壓在26日晚上結合後，它們的特徵就會製造出一場強烈風暴。

和上周襲擊灣區和聖他克魯茲縣的「炸彈氣旋」（bomb cyclone）一樣，這個風暴產生的強風可能再次對已受重創社區的基礎設施構成威脅。

歐洲和美國的天氣模式都預測，當這個風暴接近蘇諾瑪縣海岸時，海面壓力將迅速下降，而海面壓力愈低，風力就愈強。不過，天氣模式顯示，這場風暴應該不會比上周的風暴強烈，出現風眼的機率也較低。

歐洲和美國天氣模式的共識是，最強風速會在26日晚上10時後出現，大部分地區的風速平均將超過時速45哩，沿海社區和舊金山西部將出現時速超過55哩的陣風，馬連縣Headlands、屋崙和柏克萊山區、聖他克魯茲山脈朝西的山坡27日晚上到28日早上將出現時速超過60哩的強風。

風暴 加州 灣區

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