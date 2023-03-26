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竊賊潛入牙醫診所 偷走上百份病歷卡 過程不到30秒

記者朱敏梓／綜合報導
一名嫌疑人闖入牙科診所偷走了上百份患者的醫療紀錄和資料。 （TNLA）
一名嫌疑人闖入牙科診所偷走了上百份患者的醫療紀錄和資料。 （TNLA）

3月23日（星期四）早上，一名嫌疑人闖入位於休曼橡林（Sherman Oaks）的一家牙科診所，並從一個櫃子裡偷走了上百份患者的醫療紀錄和資料。

影音：監控視頻：後製：記者朱敏梓

這起事件發生在凌晨3時左右，地點在Riverside Drive和Coldwater Canyon的Riverside Dental。 監控錄像清楚地顯示了嫌疑人在辦公樓內時的臉。監控攝像頭拍下了小偷從破損的後窗鑽入診所的畫面。當他找到放在架子上的病歷資料時，嫌疑人迅速取下一堆文件夾並塞進一個大袋裡。

視頻顯示他只拿走了文件，整個過程不超過30秒，然後離開現場，並從同一扇後窗鑽出去。洛杉磯警察局證實正在進行調查，沒有提供更多細節。

經營Riverside Dental的牙醫已向警方提交了一份報告。該牙科診所表示，他們希望首先與患者取得聯繫，以確保他們的安全。而在隔壁經營生意的男子說，這件事非常可怕，商家們都要求管理層安裝監控攝像頭，並表示「這不僅是為了我們，也是為了客戶的安全。」

LAPD 資深安全專家Paul Vernon表示，這些醫療紀錄在暗網上的價值，可能高達1000元，他說「竊賊要麼已經找到了患者病歷的買家，要麼將開始在暗網上出售病歷。」

Vernon說，被盜的醫療紀錄可能是一個嚴重的問題，因為包含個人詳細信息，例如患者的病史、保險信息，甚至可能是社會安全號碼，一些騙子會利用這些信息偽裝成本人來獲得醫療保健、手術、處方藥等各種服務。

安全專家表示為了防止未來身份盜用，人們需要定期監控自己的信用報告，而個人身份資料失竊者應立即聯繫他們的信貸和金融機構以及藥房等，提醒業者注意潛在的欺詐行為。

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