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罷免賈斯康請願書 驚見400亡者簽名 委員會反駁

記者陳懿／綜合報導
罷免賈斯康委員會在洛杉磯各地收集請願簽名，卻被爆出有近400個簽名屬於死者。（圖片來源：罷免賈斯康委員會推特）
罷免賈斯康委員會在洛杉磯各地收集請願簽名，卻被爆出有近400個簽名屬於死者。（圖片來源：罷免賈斯康委員會推特）

洛杉磯縣選務局(LA County Registar-Recorder)23日表示，在罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Cascon)的請願書中，發現有近400個簽名屬於死者，他們在收集簽名之前就已經過世，但該項指控遭罷免委員會反駁。

洛縣選務局局長洛根(Dean Logan)在聲明中表示，根據他們對近期兩份請願書的審查發現有詐欺性簽名的可能。其中一份為全加州範圍的的倡議請願書，另一份為洛杉磯縣內的請願書。據選務局釋出的消息，共有367個簽名是已經過世的人。

對此，罷免賈斯康委員會發言人萊恩伯格(TIm Linegerger)表示，洛根的指控只是在為賈斯康管理不善和剝奪公民權利等種種行為找藉口。萊恩伯格在一份聲明中指出，這不過是洛根為了掩蓋數千個有效簽名所做出的最後掙扎，並表示如果當局認為有必要展開調查，就等於選務局官員作業不當，剝奪了在賈斯康任內受苦的洛杉磯縣居民的選舉權。

在2022年8月提供的一份全加州請願書中，選務局也發現其中344個是過世者的簽名。據政府官員的描述，負責收集這兩份請願書的人有很大的機率為同一人。

而罷免賈斯康委員會表示，已經進行內部審查，對選務局指出有問題的簽名再次核查，並且願意和選務局分享這些數據信息。

2022年罷免賈斯康的行動未能如願，因為該委員僅提交了52萬個有效簽名，並未達到56萬個簽名的要求。雖然委員會一共收集到70萬個請願簽名，但是洛杉磯縣選務局表示，其中近約20萬個簽名屬於非登記的選民無效，另外還有4萬個重複簽名。

罷免 洛杉磯 加州

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