撫平舞星槍案傷痛 蒙市消防局辦募款

蒙特利公園消防局為修復社區，將於23日舉辦慈善BBQ大會，門票將全數捐給蒙市社區修復基金會。（圖片來源：取自蒙市消防局IG）

今年1月發生的蒙市槍擊 案中，參加現場急救的18位消防員至今無法釋懷當時的場景，需要心理諮商協助恢復。為了要協助社區修復，蒙市消防局25日將舉辦慈善募款BBQ餐會。

據巴沙迪那星報(Pasadena Star-News)24日報導，1月21日在舞星舞蹈社(Star Ballroom Dance Studui)發生的槍擊案，共造成11死9傷。而這場悲劇也對18位趕到現場的蒙特利公園市 消防局(Monterey Park FIre Department)隊員留下不小的心理陰影，甚至有導致職業生涯終結的可能性。在事件爆發後，有四位消防員請了無限期休的病假。

蒙市消防局局長哈洛克(Matthew Hallock)表示，在兩個月的休息後，三位消防員已經恢復心理狀態，可以繼續上班。但是有一名消防員需要更多的時間來療傷。哈洛克還表示，這些隊員休假的時間沒有期限，他們可以等到完全恢復了再重返崗位。同時，消防局也提供集體和個人的心理諮詢。

在檢視過18名消防員在現場救援時隨身攝影機錄下的影片後，哈洛克讚嘆隊員們的勇敢。他說：「在這場悲劇中的一線希望，就是有生命獲救。就是因為有這18位消防員的努力，才能有九位生還者。」

目前，不僅僅是消防局，整個社區都還在恢復當中。蒙市消防局在官方的Instagram帳號上宣布，25日將於巴恩斯公園(Barnes Park)舉辦一場慈善的BBQ大會，募資的資金將會捐贈給蒙特利公園社區修復基金會(Monterey Park Community Healing Fund)。

活動時間從中午12點到下午三點，入場門票為一個人五元。如果想要瞭解更多資訊，可以至蒙市消防局的社群媒體 ，@montereyparkfirefighters詢問。