及時翻修37年康斗 華人躲過近日雨水轟炸

阿罕布拉市兩棟老舊康斗屋翻修屋頂後，今年冬春扛住風暴不漏水。（記者丁曙／攝影）

今年以來南加州 和大洛杉磯 地區連降豪雨，市區部分老舊建築戶外大雨室內小雨；而洛杉磯縣阿罕布拉市(Alhambra)兩排華人聚居的連排康斗(Condo)，慶幸去年翻修屋頂，逃過2、3月以來的雨水轟炸。

南加 州本來是個半乾旱地區，以往大半年無雨，只有在兩個年交接的年底年初的冬春時節降下幾場雨，且最近連續三年乾旱，孩童甚至未聞洪澇水災。然而今年氣候異常，加州連降豪雨，據國家氣象局數據，截至22日洛杉磯市中心3月總降雨量為 6.23吋創紀錄。

這兩棟建築始建於1980年代，已約37年房齡，屋頂年久失修。雖然洛杉磯雨水較少，但是進入去年未今年初的雨季，或偶爾遭遇大雨傾盆，仍有幾戶屋頂漏水，打濕了地毯或家具。而且，年代久遠，屋頂建材損壞，隔熱保溫效果差，夏熱冬冷，難以恆溫。兩排康斗共14戶，房齡37年，屋頂局部漏水，趕上雨季大雨，有些屋內連夜漏水。

因此，經過住家協會(HOA)多次會議討論，並徵得大多數住戶同意，請了一家專業公司估價維修。舊屋頂的油毛毡(焦油紙)全部拆除換新，舊瓦片局部換新，部分完好的舊瓦片留用。用新材料製作的油毛毡，具有防水和隔熱效果。

該建築屋頂結構分為三層，上面覆蓋瓦片，中間鋪設油毛毡，底層加固木板。因為層層覆蓋，不了解屋頂內部損壞情況。建築工人上房頂掀開一看，發現屋頂膠合板的損壞程度嚴重，腐爛的膠合板必須更換，但面積遠遠超過合同中可免費換新的15%木質屋頂板。

房修公司主管計算出兩個更換損壞木質屋頂板的方案，減去合同涵蓋的15%的木質屋頂板區域維修費用。一號方案對平屋頂的覆蓋層上，更換已經識別的脆弱易碎和損壞腐爛的木板，然後用新的膠合板覆蓋整個木板。此選項涉及較少的木地板拆除，將額外花費2萬4750元。