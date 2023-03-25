收藏家陳燦培 獲頒路易斯安那州Monroe市榮譽市民

陳燦培回贈給陳納德博物館一件歷史文件。左起：陳李碧清、Nell Calloway、陳燦培。（受訪者提供）

南加州 著名華人收藏家、南加 州廣府人聯誼會會長陳燦培 (Pedro Chan) 日前應邀出席「紀念中美友誼牆《飛虎隊．中美情》落成五周年」暨「紀念陳香梅辭世五周年」活動，在近200名與會者見證中，獲頒美國路易斯安那州Monroe市「榮譽市民」獎狀，使他成為全球唯一海外華人擁有中美兩國八個「榮譽市民」的僑領。

當天活動於洛杉磯國際機埸附近的飛虎西餐廳Proud Bird舉行，餐廳內有飛虎戰機、「飛虎隊．中美情」牆、二戰史料等，停車場更展示二戰時代的飛機。今年是「飛虎隊．中美情」友誼牆建成五周年暨飛虎將軍夫人陳香梅逝世五周年，美國飛虎隊傳播協會特設午宴紀念活動，並邀請陳納德外孫女、路易斯安那州陳納德博物館 館長Nell Calloway出席盛會。