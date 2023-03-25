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「給阿媽的一封信」電影免費看 台灣導演映後座談

記者張庭瑜／洛杉磯報導
鄉親邊吃爆米花邊看著台館周六放映的影片。(記者張庭瑜/攝影)
鄉親邊吃爆米花邊看著台館周六放映的影片。(記者張庭瑜/攝影)

由大洛杉磯台灣會館台灣學校主辦，在3月配合女性歷史月，每周六下午3點推出一系列台灣電影欣賞，免費入場。繼3月4日及11日分別播出《阿媽的夢中情人》《難忘的車站》，令許多鄉親看得津津有味之後，18日將播出《危險的青春》、25日《黑熊森林》，最後壓軸是26日在西來大學以大螢幕放映《給阿媽的一封信》，並邀請導演陳慧齡與觀眾交流映後座談會。

大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇表示，感謝台灣書院、國家電影及視聽文化中心、台灣電影工具箱的贊助，讓台灣會館得以推出五部以女性視角出發、不同面向的女性電影，慶祝美國的女性歷史月。

3月是為了紀念和表彰女性在美國歷史、文化及各行各業所做的貢獻。同時，3月8日是聯合國設立的國際婦女節，紀念婦女們為爭取權利所做出的歷史性貢獻，並表揚全球在各個領域默默奉獻的女性們。透過這五部電影，觀眾可以看到台灣女性的堅毅不屈形象，具有深遠意義。

此次巡迴北美的《給阿媽的一封信》的導演陳慧齡，將和洛杉磯台美鄉親見面深度交流。觀眾可於26日下午2點半免費入場觀賞《給阿媽的一封信》，地點在西來大學：1409 Walnut Grove Avenue, Rosemead,CA 91770。詳情可撥打電話626-307-4881。

導演陳慧齡將在26日西來大學同期舉辦放「給阿嬤的一封信」放映、座談會。(洛杉磯台...
導演陳慧齡將在26日西來大學同期舉辦放「給阿嬤的一封信」放映、座談會。(洛杉磯台灣書院提供)
台灣學校校長林淑卿極力邀請大家3月來看台灣電影。(記者張庭瑜/攝影)
台灣學校校長林淑卿極力邀請大家3月來看台灣電影。(記者張庭瑜/攝影)

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