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度假熱門季 洛杉磯飛夏威夷 一周增兩航班

洛杉磯訊
夏威夷航空將在夏季每週增加兩班次洛杉磯-檀香山的航班。（Getty Images)
夏威夷航空將在夏季每週增加兩班次洛杉磯-檀香山的航班。（Getty Images)

夏威夷航空公司(Hawaiian Airlines)宣布，今年夏天將增加更多從洛杉磯國際機場起飛的航班。夏威夷航空公司將從6月2日起至7月28日，每週二和周五增加一班從洛杉磯國際機場(LAX)飛往檀香山市(Honolulu)的航班。

新增航班將使兩個機場之間的每日航班總數在夏季高峰期達到每週23班。夏威夷航空公司表示，預計今年夏天前往這些島嶼的旅行需求會很高，高級副總裁Brent Overbeek表示：「我們對今年夏季前往夏威夷旅行的強勁需求感到鼓舞，這些增長標誌著我們主要北美市場的健康回報。我們也很高興增加每週兩次的HNL-LAX航班，這使夏威夷和美國大陸的連接變得更方便。」

根據 Economist Intelligence 的2023年旅遊展望報告，雖然預計旅遊業仍將低於新冠大流行前的水平，但預計 2023年的旅遊業需求將比2022年高出30%。

除了擴大在洛杉磯的服務外，夏威夷航空公司還將增加檀香山與奧斯汀(Austin)、波士頓(Boston)、拉斯維加斯和美屬薩摩亞(American Samoa)首府帕果帕果(Pago Pago)之間的航班班次。

夏威夷航空表示，這些航線將使用雙通道空客A330和單通道A321neo飛機。所有航班的旅客都可以選擇各種夏威夷風味的食品和飲料，包括來自Maui Brewing Co. 和 KōHana 的招牌飲料，以及 Pau Hana 的小吃。所有跨太平洋航班都將獲得免費的機上娛樂服務。

夏威夷 洛杉磯國際機場 LAX

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