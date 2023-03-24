華裔吳程遠接聖蓋博副市長 誓改善基礎建設、繁榮地方

聖蓋博市日前完成市議會重組，原副市長哈靈頓（左）上任為市長，市議員吳程遠（右）上任為副市長。（聖蓋博市政府）

聖蓋博 市3月21日完成市議會重組 ，原副市長哈靈頓(John H Harrington)上任為市長，在市議會獲得全票通過，華裔市議員吳程遠(John Wu)則成為新任副市長。

對於新任期的規畫，吳程遠表示將會和市長以及全體市議員合作，市政重心持續放在強化治安，改善基礎建設，繁榮地方經濟和平衡商住發展等議題。

吳程遠13年前擔任聖蓋博市黃金大道(Golden Mile)委員會主席，他表示，當年有許多無法抗力的因素導致黃金大道計畫鎩羽，目前全市有19項建案在發展中，數個位於山谷大道大型的商住兩用建案也接近完成。

吳程遠認為，為應付未來遷入的眾多居民，以及進駐山谷大道的商家，城市將需擴大公共資源，導入商業特區系統 BID (Business Improvement District) ，方能提供更有效率的維護與管理，他期盼在副市長任內，與議會同仁們通力合作，共同推動城市平衡發展。

在改善治安方面，目前聖蓋博市議會正對地方自行起訴輕罪的條例 (Local Ordinances)進行審查，以彌補目前洛縣 檢察長的特別指令 (Special Directive 20-7)，對許多輕罪採取「拒絕起訴」政策所造成的治安漏洞。同時他也支持市警局採購警用群拍相機 (Flock Camera) ，透過執法單位的數據整合，強化城市之間打擊犯罪的力道。

為強化公共安全、更新基礎建設，吳程遠也積極為聖蓋博市爭取聯邦、州、以及洛縣政府的補助款，包括向國土安全局為聖蓋博行動應變中心 (Emergency Operations Center EOC)申請補助款，提升消防設備以及面對重大急難時的應變能力。對於Smith Park泳池的更新，山谷大道的重新整理，也都是爭取各級政府協助的重點。