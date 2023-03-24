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巴沙迪那雙鶴音樂營 首度移師台南

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
雙鶴教師黃煐媖鋼琴家、嚴淩大提琴家和小提琴家Lorenz Gamma演奏三重奏。（黃煐媖音樂文教基金會提供）
雙鶴教師黃煐媖鋼琴家、嚴淩大提琴家和小提琴家Lorenz Gamma演奏三重奏。（黃煐媖音樂文教基金會提供）

洛杉磯縣巴沙迪那市(Pasadena)今年將與台灣姊妹市台南聯手舉辦第三屆「雙鶴國際音樂營」。這項為期12天的音樂夏令營，將於今年夏天在台南應用科技大學舉行。主辦方對於首度移師至台南非常興奮，更透露本次特邀許多國際知名音樂家，歡迎有志學習音樂的青少年一同參與。

黃煐媖音樂文教基金會負責人表示，她過去曾在北京和巴沙迪那舉辦過兩屆「雙鶴國際音樂營」。現在，她非常高興能夠把音樂節移師到她的家鄉台南。除了授課之外，參與「雙鶴國際音樂營」的師生，還將每周在台南和高雄舉辦一至兩場公開音樂會。

此外，主辦單位還將舉辦2023年的「雙鶴全職學生參與雙鶴國際音樂比賽」，在課餘時間參訪台南各地的古蹟。在成果發表會之後，台南市市長黃偉哲將頒發結業證書。

雙鶴國際音樂營將於7月11日開始，為期12天，地點在台南應用科技大學音樂系，位於台南市永康區中正路529號。指揮家林望傑將擔任顧問，多位知名音樂家將擔任授課，如顏綠芬教授台灣音樂史，張晶晶(Jessie Chang)教授鋼琴，黃煐媖(Yinyin Huang)教授小提琴，韋曉壯(Jonathan Wei)、花苾茲(Flora Hua)、蔡佩君(Pei-Chun Tsai)、比留科夫(Ruslan Biryukov)和嚴淩(Ling Yan)等多位傑出音樂家教授大提琴等豐富音樂課程。

夏令營課程和活動內容也包括室內樂指導、音樂史、音樂創作、音樂史比較學、台灣民謠音樂史、台灣歌仔戲、毛筆字書寫、語文教學、文化交流和特別音樂講座等。此外，營內還設置了個別課程，包括鋼琴、大提琴、小提琴等。

歡迎有興趣的人報名參加，詳細內容可至 twocranemusicfestival.com 網站查看。如需進一步洽詢，也可聯繫黃煐媖藝術總監，電子郵件為 [email protected]

巴沙迪那市長頒發第二屆雙鶴國際音樂營結業證書給參加學員。（黃煐媖音樂文教基金會提...
巴沙迪那市長頒發第二屆雙鶴國際音樂營結業證書給參加學員。（黃煐媖音樂文教基金會提供）
雙鶴音樂營再度開跑，活動方首度將活動移師至台南舉行。（黃煐媖音樂文教基金會提供）
雙鶴音樂營再度開跑，活動方首度將活動移師至台南舉行。（黃煐媖音樂文教基金會提供）
指揮家何楓代領雙鶴室內交響樂團。（黃煐媖音樂文教基金會提供）
指揮家何楓代領雙鶴室內交響樂團。（黃煐媖音樂文教基金會提供）

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