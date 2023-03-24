美食嘉年華 為核桃學區教育籌款

核桃 谷教育 基金會(Walnut Valley Educational Foundation)將在3月25日(星期六)下午舉辦一場名爲「Taste of Walnut」別開生面的美食嘉年華，為核桃聯合學區 教育籌款。

本次美食嘉年華將在核桃市的Suzanne Park, Walnut(625 Suzanne Rd, Walnut, CA 91789)舉辦，時間為25日下午4至8點。

目前來自核桃市和附近地區超過30家飲食商家已報名美食嘉年華，除了美食和甜點之外，現場還為21歲以上的民眾設有啤酒和紅酒區。樂隊也將在現場演奏助興，當地的商家和社區團體也將在現場擺攤設點，提供各種信息。

教育基金會目前已在網上預售入場門票(https://www.cityofwalnut.org/)，網上購票19歲以上門券為40元，六至18歲十元，五歲一下兒童免費入場。現場購票19歲以上每人50元，六至18歲15元，五歲以下小童免費。

核桃谷聯合學區多年來都是加州和聖蓋博地區的優良學區，各校的亞裔學生比例從30%至50、60%不等，主要以華裔、韓裔和菲律賓裔為主，無論是總體學生成績，還是各種學術競賽，或大學錄取，均表現優異。

但近年由於學區主要兩個城市鑽石吧和核桃市人口老齡化嚴重，早期搬入的居民孩子已經長大，而居高不下的房價又使得很多年輕家庭無力搬入，導致學區生源青黃不接，各校學生人數呈下降趨勢。

與此同時，周邊學區如波莫那和羅蘭等學區則要保持當地學區學生人數，與核桃谷學區達成不爭不搶的君子協議，波莫那和羅蘭學生難以到核桃谷聯合學區就讀。核桃谷聯合學區最高學生容量為1萬4000人左右，整個學區有學生1萬3300左右，所以還有700左右名額尚待補缺，生源不足導致按人頭撥款的教育經費下降，尤其是一些非主流的教育項目，面臨經費短缺挑戰。