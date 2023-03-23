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罷工參與者吐心聲：薪水真的太低了

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯聯合學區21日開始罷工。（KTLA）
洛杉磯聯合學區21日開始罷工。（KTLA）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）員工開始罷工，洛杉磯時報走訪南洛杉磯的Parmelee Elementary小學，採訪了一些實際參與者的心聲，除了不少人說薪水真的太低，還有很多人帶著自家小孩一起來，「因為他們的學校也罷工了」。

一名家長Cynthia Salazar在８時15分許帶著8歲的兒子走進大禮堂，與其他兩名學生一起接受社團Beyond the Bell的照顧。Cynthia Salazar說她還得趕回家換衣服，好去超市工作。她說，她瞭解罷工是為了爭取更好的待遇，不過學校因此停課卻讓人一個頭兩個大。

48歲的Margarita Gasca在Parmelee的餐廳服務了一年，學區則待了16年，她說16.91元的時薪跟做功德差不多，過去五年都沒加薪，但是新來的人要不是跟她拿一樣的錢，就是比她更好。她說工時6.5小時，但想多做一點，只是學校說沒缺了，「可事實上，餐廳員工多到爆」。

37歲的Elina Velasco是食堂的資深廚師，時薪18元，不過她說，她上班根本停不下來，薪水真的太少。她們一天要準備700份早餐，800份午餐，外加100份晚餐。工作內容除了準備食物，還要洗碗盤、打掃廚房，還要負責供餐，而且總共只有三個人，萬一有人請假，都不知道怎麼辦。

另外一名參加者39歲的Erika Rioverde則是帶著13歲的兒子Christopher Ortiz一起來，因為他的學校停課了。6歲的小孩則託給祖母照顧。許多罷工者都跟Erika Rioverde一樣，小孩就在他們工作的學校就讀，因此她說「我們照顧的小孩，家長就是我們」。她在這個地方長大，但是現在的15元時薪卻不夠生活，就算疫情期間還是一樣得到校；兒子Christopher Ortiz則在一旁碎念，說他們沒錢吃館子，也不能買好的棒球球具，而Erika Rioverde邊聽邊笑。

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