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維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

撞車後逆向肇逃又出事 釀1死1傷

洛杉磯訊
因車禍時間發生在上班高峰期，導致附近路段嚴重堵塞。（推特截圖）
因車禍時間發生在上班高峰期，導致附近路段嚴重堵塞。（推特截圖）

洛杉磯縣工業市(City of Industry)3月22日凌晨約5點，一名駕駛人在高速路上撞車後，反而逆向行駛打算逃離現場，卻引發第二場更嚴重的車禍，造成一死一傷，肇事駕駛人並徒步逃離現場。該案也讓事發的高速路西行車道被迫關閉。

加州公路巡警局(CHP)，這起事故發生在靠近Crossroads Parkway路的60號高速路，事發當時疑似一名駕駛人在西向車道逆向行駛，造成多台車輛碰撞，釀成一死一傷。目前死者只知道是11歲的女孩，身份尚不清楚，醫院也未公布傷者傷勢。

據悉，肇事駕駛人開的是一輛現代轎車(Hyundai Sedan)，當他在Crossroads Parkway西邊的60號高速路上撞上一輛大型載貨卡車後，本來是在正確方向行駛，但發生碰撞後，肇事司機開車逃離現場，並開始在60號高速路西行車道向東行駛，造成致命的兩車車頭碰撞事件，是一起涉及五輛車的連環車禍。

逆向行駛的肇事司機之後徒步逃離撞車現場，至今仍未被逮捕。目前警方除了只有肇事司機開的是現代轎車外，沒有關於嫌疑人的其他信息。車禍發生後儘管有關人員採取了挽救生命的措施，但在第二次撞車事故中，另一輛車的一名11歲女孩仍被宣布當場死亡。

目前警方仍在調查事故原因，此外，因事故發生在上班通勤時間，造成高速公路西向道交通一度擁堵，警方不得不建議駕駛人改駛南七街(South Seventh Avenue)。

60號高速公路疑似因錯向行駛導致一死一傷的嚴重車禍。（abc7截圖）
60號高速公路疑似因錯向行駛導致一死一傷的嚴重車禍。（abc7截圖）

車禍 加州 洛杉磯

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