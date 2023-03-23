聖瑪利諾華協 新理事會就職

2023年新屆理事會匯聚各界精英，為聖瑪利諾華人協會帶來新動力。（聖瑪利諾華人協會提供）

聖瑪利諾華人 協會(Chinese Club of San Marino，簡稱CCSM)近日舉行年度就職典禮，宣布新一屆理事會成員，希望透過集結各界精英，擴大社區服務的理念和目標。

此次就職的理事成員包括：曾擔任六年聖瑪利諾學校基金會的受託人，同時也在2015-2016年度擔任該基金會首任華裔主席的柯永青(Peter Koh)、 現任南加州 牙醫協會會長黃添(Tim Wong)、 曾任1999年聖瑪利諾華人協會會長、2001年聖瑪利諾中文學校校長、2008-2020年聖瑪利諾市都市計劃委員的許嗣堯，和曾任2016年聖瑪利諾中文學校校長的顧申生(Theresa Chiang)。此次就職典禮中也有兩位新人加入，一位是洛杉磯縣政府消防局公關賴綺婷(Edith Lai)， 另一位是同有法律和電腦科學專長的潘文傑(Patric Pan)。

聖瑪利諾華人協會會長陳秋昌(Alan Chen)表示，今年華協在Lacy Park舉辦的農曆新年慶祝活動——「春節園遊會」。園遊會設有超過40個攤位，集結了300多名志願者和250多位表演者的努力。園遊會現場長達四小時的表演不僅沒有冷場，還吸引了超過3000名觀眾，超出了預期。

在此次活動中，華協不僅動員了現任理事，還邀請歷屆理事共襄盛舉，並依靠之前累積的資源，加上團隊齊心合作和共識，順利推動了華協擴大社區服務的理念和目標。在今年就職典禮上，華協邀集了多個領域的精英和有豐富社區經驗的人才，同時號召了新一代年輕人的加入。