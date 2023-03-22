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爾灣銀髮族口琴樂團 3月25日演奏會

爾灣市訊

為在社區推廣口琴音樂，爾灣銀髮族口琴樂團將於3月25日下午2點起，在爾灣中文學校的戶外劇場，舉行一場60分鐘的演奏會。

爾灣銀髮族口琴樂團是2015年由臨床心理學博士歐陽楊梅玉，在爾灣市的湖景老人中心成立，是市政府服務年長市民的重要項目之一。經常應邀南加州各地演出，每年平均演出5、6場，近年更致力服務弱勢團體，多次前往安養院、孤兒院、未婚媽媽之家…等，透過音樂分享愛心。

口琴音樂的發展，已跳脫從前一般認為是小孩玩具的印象，成為一種老少咸宜、攜帶方便的樂器。獨奏技巧的學習，可從初級班到專業的演奏。另外還可組成二重奏，三重奏，室內樂，大合奏，甚至交響樂…等。

爾灣市政府規定，50歲以上即可參加老人中心的課程。口琴樂團每年元月和七月在湖景老人中心，為沒學過口琴、沒有音樂背景的人開設基礎班，經過半年學習，即可參加口琴樂團試音。有興趣者請電949-857-0299或電郵 [email protected] 詢問詳情。

這場口琴音樂會演出曲目包括: 祈求、翠堤春曉、聖者行進、外婆的澎湖灣 、春之頌 、Edelweiss、雙鷹進行曲 、茉莉花 、老鷹之歌、蘭花草、美麗的梭羅河等中外名曲。

爾灣 老人中心 加州

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