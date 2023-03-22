漢庭頓圖書館玫瑰園英國茶室 5月24日重開

始建於1911年的漢庭頓圖書館玫瑰花園英國茶室，最近完成新一輪修復和擴建，並將在5月24日開始重新向公眾開放。（漢庭頓公園提供）

始建於1911年的洛杉磯縣聖瑪利諾市漢庭頓圖書館 (Huntington Library)玫瑰花園英國 茶室，最近完成新一輪修復和擴建，並將在5月24日起重新向公眾開放。新的戶外茶室直接通向莎士比亞花園，超過110年歷史的漢庭頓玫瑰花園英式下午茶魅力預期爆棚。

漢庭頓圖書館、藝術博物館和植物園 21日宣布，在關閉三年後，其具有歷史標誌性意義的玫瑰園茶室將在5月的最後一個周末重新向公眾開放。餐飲5月10日開始可以通過OpenTable預訂。

漢庭頓英國花園茶室2020年3月關閉之後，2021年底開始為期18個月的重大翻新，1120萬元的總耗資全部來自慈善捐贈。翻新包括修復建築的正面；東側面向莎士比亞玫瑰園的全新戶外用餐區；西側面向香草園茶室。翻新後整個空間最多可容納169人，包括前廳茶室、大樓西側的藥草室，和大樓東側的戶外莎士比亞陽光茶室。

與翻新工程同步升級的還有玫瑰花園茶室的飲食，包括精選茶、時令自製烤餅和各種鹹味和甜味點心，比如煙熏三文魚配蒔蘿奶油芝士和魚子醬；香蕉咖啡餡餅配牛奶焦糖、香蕉醬和焦糖脆餅；蕎麥檸檬開心果等等。下午茶的餐點還包括香檳和菲洛龍蝦沙拉、馬爾登海鹽和黑松露。

漢庭頓總裁Karen R. Lawrence表示，這次翻新是漢庭頓公園最受到鍾愛的歷史建築數十年來第一次翻新和擴建，希望帶給大家升級版的英式下午茶體驗。尤其在春暖花開的季節，享受非常不一樣的英式下午茶。

漢庭頓玫瑰園茶室由建築師Myron Hunt設計，開始是漢庭頓(Henry E. Huntington)的台球室和保齡球館。 Hunt當年還設計了亨利和妻子阿拉貝拉漢庭頓住所(現為漢庭頓美術館)、圖書館大樓和漢庭頓車庫(現為瑪麗露和喬治布恩畫廊)。