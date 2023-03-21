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持槍闖前妻家要錢 遭警開數槍 男死前要求「幹掉我」

記者邵敏／橙縣報導
47歲的嫌疑男子Michael Emch Jr.被警察當場擊斃。（海豹灘警方）
47歲的嫌疑男子Michael Emch Jr.被警察當場擊斃。（海豹灘警方）

南加橙縣海豹灘(Seal Beach)警方近日發布視頻，畫面顯示一名持槍男子試圖踢開一家公寓前門，裡面住著一名女子和她的兩個孩子，警方接到報警後趕赴現場，當場將男子槍殺。女子在報警電話中稱嫌疑人是自己的前夫。

案件發生在1月16日晚上9時36分，地點位於老牧場路(Old Ranch Road)100號街區公寓樓，在這段充滿暴力衝突的視頻中，可以看到47歲的嫌疑男子 Michael Emch  Jr. 與海豹灘警察發生衝突。

Emch在牆後對一名拿著隨身攝像機錄音的警官說，他來這裡是為了從女子那裡拿錢，因為這是對方欠自己的。警官回答道，「她不想讓你在這裡。」此前幾分鐘，女子撥打911報告一名男子在她的公寓外來回踱步，並多次試圖破門而入。警方公佈 911 緊急呼叫的音頻，受驚女子低聲對調度員說她和兩個孩子躲在公寓裡。

在警方與嫌疑男子對峙的過程中，一名警官用電擊槍射擊Emch。視頻顯示，男子躺在地上時，警官繞過一堵牆轉找到他。Emch從衣服口袋裡掏出一把黑色的半自動手槍，這名警官立即向他開火，並開了無數槍，Emch在地上掙扎痛苦尖叫。視頻顯示，當警察接近垂死的Emch時，可以聽到男子說「幹掉我」。

加州，警察機構必須報告警官涉及的槍擊事件，警察部門也會製作槍擊事件的視頻，這些視頻結合從警察身上佩戴的攝像機獲得的鏡頭，以及從緊急呼叫中獲得的音頻。

海豹灘警察局長Michael Henderson指出，對警察是否遵守該部門關於嚴重使用武力的政策的調查，可能需要大約一年時間才能完成，這些事件需要最高級別的審查。槍擊事件對每個人來說都是悲慘事件，對警官、社區和涉案人員的家庭成員而言，都是如此。

警察 槍擊 加州

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