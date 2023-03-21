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最近和法國人聊天，痛罵法國總統馬克宏 會是個有感染力的話題，因為他強硬推動退休年齡改革，要把它從62歲向後推到64歲，並且要總理運用憲法賦予的特殊權力，強行實施。不但民眾四處示威反對，反對黨也準備對馬克宏政府進行不信任投票。

印象裡法國人好像很愛罷工示威，地鐵減班或停駛、垃圾堆在街上沒人收都是見過的事。眼看人均壽命愈來愈長，退休福利開銷愈來愈大，1960年代初是四個人養一個老人，如今已經變為1.7個勞工就得養一個退休老人，再下去很快政府必須舉債度日，馬克宏的要求似乎並不過份。

回頭看美國，美國人要領足額社安金 ，1955年以前出生者可在66歲2個月辦到。如果你在1960年或以後出生，可得等到67歲。提前到62歲就領也可以，但必須打折。法國人62歲就能退休真的很不錯，即使在人稱幸福國度的丹麥，去年起退休年齡即已高達67了。

而法國人振振有詞，他們看不起美式的資本主義，更不同意美國人拚命工作的賺錢人生觀。很多法國人相信「人生是從退休那天才開始的」 ，已工作且投注退休金 四十多年頭，今後就該讓政府養，四處旅行、騎單車閒逛、做一直想做但沒法做的事，這才叫人生。

美國的退休機制也危脆。一位從拿到碩士學位後就搬來矽谷在科技界服務的台灣移民最近被一家大公司勸退，她只有64歲，但希望能熬到全額才開始領社安金，屆時月領3400美金左右。但她感慨，有當教員退休的朋友，十年前退下時已經月領4800元。相對而言，公部門壓力沒有她在業界大，退休金卻遠優於她，這種算盤究竟如何打？

另一位中年移民來加州的華人說，打從42歲開始在美國上班，不間斷工作21年，薪水雖比不上工程師卻也被歸為「中產階級」 ，臨近退休年紀一查，才知每月扣除醫保要繳交的Part B和補充險的錢之後，社安金只夠交加州的房屋稅了。日子怎麼過？401K存了點錢以為可以幫補，不幸遇上去年股市一番折騰已耗損四分之一，退休後的餘命離「幸福無憂」四字實在太遠了。

這位朋友最近赴台灣作Covid疫情消退後第一次旅行，最大的感觸是台灣六、七十歲的朋友「每天都在玩」，他們的子女則浮沈於薪水並不理想的工作，月薪常只比父母退休金的半數多一點，想要自己買房毫無希望。

問題在那裡？ 大家都看得到。但如果主政者的遠見只是要求人民作出犧牲，犧牲之餘又看不到希望，人民不會肯一起束緊腰帶的。馬克宏看到法國的苦日子就要在未來十年臨到，可是要他向富人多徵稅他並不肯，堅持要所有人共體時艱。有人認為馬克宏的勇氣很危險，但總比把頭埋在沙裡佯裝看不見的那些領導人強吧！