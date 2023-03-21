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科奇拉音樂節 台樂團落日飛車首次登場

記者張宏／洛杉磯報導
2023年科奇拉音樂節將在4月中旬開場，今年集結更多亞裔音樂人，包括首次獻唱的台灣樂團落日飛車，還有華人嘻哈歌手王嘉爾，韓國女團BLACKPINK等。（音樂節官網）
2023年科奇拉音樂節將在4月中旬開場，今年集結更多亞裔音樂人，包括首次獻唱的台灣樂團落日飛車，還有華人嘻哈歌手王嘉爾，韓國女團BLACKPINK等。（音樂節官網）

2023年科奇拉音樂節將在4月中旬開場，今年集結更多亞裔音樂人，包括首次獻唱的台灣樂團落日飛車，還有華人嘻哈歌手王嘉爾、南韓女團Blackpink等。

科奇拉音樂節預定將於4月14日至16日，以及4月21日至23日舉行，為期兩周六天的音樂節今年邀請到超大咖Bad Bunny、Blackpink、Gorillaz、Bjork、Rihanna、Justin Bieber等超過百組的歌手，預計吸引破萬名粉絲參加。洛杉磯本地歌手Frank Ocean原本2020年就要在音樂節演出，結果因為疫情推遲了四次才在今年正式現身音樂節。

今年的陣容體現科奇拉音樂節近年的國際化方向。演出名單上除了波多黎各藝人和南韓藝人代表外，其他頂級藝人還包括冰島傳奇人物Bjork、西班牙的Rosalia、尼日利亞的Burna Boy等。 尤其令華人樂迷興奮的是，今年將首次有台灣樂團受邀出席，迷幻搖滾樂團落日飛車將與Blackpink、Rosalia、Labrinth輪番登場。

提醒一下，第一周的音樂節門票在1月首次發售時立即售罄，不過和官網購買相比，音樂節門票在轉售網站上的售價實際更便宜，官網549元的門票，在Vivid Seats只要500元。

如果無法親自參加音樂節，也可在線觀看表演。 今年YouTube再次成為音樂節官方YouTube頻道的獨家直播合作夥伴。

時間：2023年4月14日~16日、4月21日~23日

地點：Empire Polo Club. 81-800 Avenue 51, Indio, CA 92201

門票：$549起

官網：coachella.com

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