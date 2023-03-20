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洛杉磯馬拉松勝在性別 女冠成績比男冠差卻多1萬元獎金

記者陳懿／綜合報導
第38屆洛杉磯馬拉松吸引2.2萬參賽者，打破以往紀錄。（圖片來源：洛杉磯馬拉松官網）
第38屆洛杉磯馬拉松吸引2.2萬參賽者，打破以往紀錄。（圖片來源：洛杉磯馬拉松官網）

在陰陰的天空下，第38屆洛杉磯馬拉松3月19日舉行，從早上6時30分開始，參賽者沿著26哩、385碼的賽道從道奇球場（Dodger Stadium）一路到世紀城（Century City）。

來自肯亞30歲的恩娜狄瓦（Stacy Ndiwa），以2小時31分成績獲6000...
來自肯亞30歲的恩娜狄瓦（Stacy Ndiwa），以2小時31分成績獲6000元女子組冠軍的獎金，且比男子菁英隊提前跑的情形下提前抵達終點，獲得額外的一萬元獎金。（圖片來源：洛杉磯馬拉松官網）

據洛杉磯時報報導（Los Angeles Times），女子組第一位穿過終點線的跑者，為來自肯亞30歲的恩娜狄瓦（Stacy Ndiwa），她以2小時31分成績獲6000元女子組冠軍的獎金，且比男子菁英隊提前跑的情形下提前抵達終點，獲得額外的1萬元獎金。來自衣索比亞的26歲男性參賽者、耶梅爾（Jemal Yimer），以2小時13分贏得男子組第一名，獲6000元獎金。

來自衣索比亞的26歲男性參賽者、耶梅爾（Jemal Yimer）以2小時13分贏...
來自衣索比亞的26歲男性參賽者、耶梅爾（Jemal Yimer）以2小時13分贏得男子組第一名。（圖片來源：耶梅爾的推特）

由於參賽者身體素質各不相同，為了公平起見，乘坐輪椅的參賽者在6時30分先出發，之後是菁英女子組，再來是菁英男子組的出發時間；菁英女子組比菁英男子組早跑18分19秒，其餘參賽者則是統一在7時整出發。

參賽者們經過洛杉磯華埠，還經過好萊塢、比佛利山，最後在世紀城結束。（圖片來源：洛...
參賽者們經過洛杉磯華埠，還經過好萊塢、比佛利山，最後在世紀城結束。（圖片來源：洛杉磯馬拉松官網）

今年參賽者超過2萬人，打破往年紀錄。有來自全美50州和67個國家的參賽者。他們一路穿越洛杉磯最具代表性的地區，例如華埠（Chinatown）、好萊塢（Hollywood）、比佛利山（Bervely Hills），還有世紀城。

洛杉磯市新市長貝斯（Karen Bass）是這場馬拉松比賽的榮譽起跑者，她歡迎所有參賽者，並表示這比賽非常激勵人心，因為來自各國的跑者可一同見證洛杉磯的美。

數據顯示，一般的參賽者需要三至五小時來完成26.2哩的比賽，但是如果是精英跑者的話，只需約兩小時。當天比賽開始後截至中午12時30分左右，已有37.2%的參賽者跨越終點線，並有五名選手受輕傷或身體不適。另有兩位選手受到非生命危險的傷，但延遲就醫治療，咬緊牙關繼續比賽。

洛杉磯 馬拉松 華埠

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