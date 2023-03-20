假蘋果員工詐騙 華男險失金

來美50年華人王先生，使用iPad時差點被詐騙，來電爆料希望能避免更多人被騙。（讀者提供）

一名世界日報的資深讀者17日來電，表示剛經歷一段差點被詐騙的經驗，希望能將自身經驗分享給讀者，以免有人上當。

化名王先生的這名讀者指出，17日早上時在家裡用iPad辦公，當他點進一個公司連結後，銀幕出現一個彈跳視窗，顯示iPad已被木馬病毒入侵，「請聯絡蘋果 Apple公司支援 撥打：866-622-9974」，並且無法點擊任何地方。

來電通知 銀行帳號被盜

王先生立即撥打這個號碼，電話另一方接起來的是一個異國口音、講英文的男人。由於在矽谷上班的工程師本來就有很多不同族裔，所以王先生沒有多想。在對話中，所謂的蘋果人員告訴王先生，他的基本資料已被詐騙集團 取得，其中包括他的銀行帳號訊息。

正當王先生感到著急時，這位「蘋果人員」告誡他，他的這支手機 號碼有可能被監聽，主動提供一個「蘋果的安全電話」（Security Line），幫助他聯絡銀行，王先生也答應了。

在鈴聲響了幾秒過後，有人接起電話，表示自己是美國銀行（Bank of America）的工作人員。這位工作人員告訴王先生他其中一個戶頭裡約1萬4000元資金已被詐騙集團轉走。

這時王先生感到十分疑惑，因為通常如果帳戶裡有錢轉出時，會發送手機簡訊或電子郵件提醒帳戶擁有者，但是他沒有收到任何通知。當下，這位所謂的銀行員工給他的回覆是，通知可能已被詐騙份子刪掉或劫去，所以他才沒有收到。

隨後，王先生又問這位銀行人員要如何停止資金被盜，對方建議可以在轉帳完成之前將戶頭裡的錢領出。王先生於是打算將現金領出後，準備新開另一個帳戶。但是電話另一端的銀行人員卻表示，現在銀行系統有一個更快速的方式，但是王先生必須先將現金儲存在一個電子錢包內，等銀行弄好一個新戶頭後，會通知他將錢轉到新戶頭。

臨櫃求證 守住萬元存款

事情到這裡，王先生開始對銀行人員說的話產生懷疑。因為他覺得一切順利的「太好了以致於不是真的」（too good to be true），對方所說的解決問題的做法未免太快、太方便了，感覺事情並非如對方所說。所以他假借有糖尿病告訴對方自己必須要先進食，否則會有生命危險，以此來掛斷電話。

隨後，他駕車到附近的美國銀行，詢問經理自己的戶頭是否被取走1萬4000元，經理表示他的帳戶並沒有任何交易紀錄。王先生又打電話到美國銀行的客服，也證明戶頭裡的錢沒有被取走，他這才發現差點被騙。

那是從哪一步開始出錯呢？

王先生之後上蘋果官網找到其客服電話打了過去，真的蘋果客服表示，「蘋果支援」（Apple Support）的電話都是由800開頭，不是866。王先生就更加肯定他前面遇到的蘋果客服和美國銀行人員都是詐騙集團成員，目的是要他將資金存進他們推薦的電子錢包。而該電子錢包是可以用來買賣虛擬貨幣，他相信詐騙集團很有可能直接盜走他存入的錢。

王先生仔細回想，將每一個過程抽絲剝繭，整理出三大要點提醒大家：

第一，正規銀行是不可能要顧客把錢存在電子錢包內；第二，如果接到中文電話，稱自己是銀行或政府機構打來，絕對是詐騙集團，因為這些機構都是講英文；第三，如果真的懷疑有銀行戶頭被盜的可能，就先把錢取出來，這樣空空的戶頭也沒有錢能被盜。最後如果銀行真的被盜，可以要求銀行將帳戶凍結，如此可以避免被盜機會，因為凍結後資金只進不出。

那被病毒入侵的iPad該如何處理？

王先生表示，他後來發現iPad根本沒有任何問題，只是無法關掉彈跳視窗。所以，只要將開啟網站的應用程式，例如Google Chrome或Safari關掉，iPad就會恢復正常作業。