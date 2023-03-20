緬懷孫中山先生 加台聯登山健行 95歲長者參與

南加僑界舉辦合家歡登山健行活動。（記者啟鉻／攝影）

為緬懷中華民國 國父孫中山逝世98周年及慶祝3月29日青年節，加州 台灣同鄉聯誼會19日主辦南加 僑界第11屆「闔家歡樂登山健行」活動，並與中華旗隊合作，現場佈置國父孫中山生平圖片展，以及舉行剪綵儀式。

視頻來源：記者啟鉻

此次登山健行活動在羅蘭岡夏巴龍區域公園（Schabarum Regional Park ）舉行。加州台灣同鄉聯誼會（加台聯）會長王竹青表示，活動主要是紀念國父孫中山先生逝世98周年，慶祝3月29日中華青年節，紀念黃花崗起義72位烈士，向國父及犧牲的烈士們表示崇高敬意。同時希望通過活動，凝聚僑心，大家聯誼，集合力量為社區和國家奉獻服務。

南加僑界舉辦合家歡登山健行活動，圖為升旗儀式。（記者啟鉻／攝影） 活動中設置國父孫中山紀念圖片展並剪綵。（記者啟鉻／攝影） 參與者觀看國父孫中山紀念圖片展。（記者啟鉻／攝影）

駐洛經文處副處長張正育表示，非常感謝加台聯每年舉辦紀念國父孫中山、緬懷為創建中華民國犧牲烈士的登山健行活動。

活動召集人、加台聯副會長袁璐表示，由於公園管理方的限制，此次活動參與人數是200人。中華旗隊設置國父生平畫展，一大早6時許就來佈置。每位參與者還獲贈印有「加台聯」字樣的帽子，活動還有有獎徵答環節。

前加台聯副會長陽維漢與年逾九旬陽媽媽（中）參加，圖右一為活動召集人袁璐。（記者啟鉻／攝影）

參與者既有少年，也有年逾九旬長者。加台聯前任副會長陽維漢與95歲媽媽參加活動，陽媽媽笑著說，來美國近40年，經常參加社區活動，也會在旁邊幫個「小忙」，平時則喜歡跳舞運動。陽維漢說，他平時參加社區活動，經常與媽媽一起參加，媽媽很樂觀、心態豁達。

縣政委員巴格社區代表吳忠國（右）參加活動。（記者啟鉻／攝影）

活動上，羅省中華會館主席李金生、世界越棉寮華人團體聯合會梁永泰、越柬寮團體代表羅明、華埠服務中心執行長伍競群、韓華團體代表遲景林、南加州中國大專院校聯合校友會會長辛志超、中華旗隊總監沈露茜等相繼致詞。遲景林並擔任此次登山活動領隊，整個登山路徑約二哩。洛縣第五選區縣政委員巴格（Kathryn Barger ）委由社區代表到場致意。