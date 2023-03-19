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治療新冠3處方藥 政府免費提供

記者楊青╱洛杉磯報導
目前美國治療新冠使用最多的藥物Paxlovid.。(Gettyimges)
目前美國治療新冠使用最多的藥物Paxlovid.。(Gettyimges)

慈濟美國總會18日舉辦「通過藥物治療和預防新冠病毒」線上會議，邀請洛杉磯縣公共衛生局代表Irene林為民眾後新冠疫情階段的各種問題答疑解惑，會議再次強調治療不能代替疫苗，接種疫苗施打加強針依然是抵禦新冠病毒的關鍵。

會議告訴民眾加州解除新冠疫情緊急狀況之後，民眾如何應對感染、及時獲得處方藥物等，無論紅藍白卡或私人保險，新冠治療藥物都由政府免費提供。

Irene林表示，目前治療新冠的三種藥物Paxlovid、Molnupiravir、Remdesivir均爲處方藥，都是針對12歲以上的感染者，對於12歲以下的感染者則不適用。目前現在使用最多的是Paxlovid，使用者的體重應在88磅以上；Molnupiravir則主要用於18歲以上的成人和高風險人群，但不建議孕婦使用；Remdesivir則是在感染症狀出現七天内使用。

目前美國治療新冠使用最多的藥物之一Molnupiravir。(Gettyimge...
目前美國治療新冠使用最多的藥物之一Molnupiravir。(Gettyimges)
目前美國治療新冠使用最多的藥物之一 Remdesivir。(Gettyimges...
目前美國治療新冠使用最多的藥物之一 Remdesivir。(Gettyimges)

這些新冠處方藥都有比較嚴格的開始時間，比如Paxlovid和Molnupiravir，都要在出現症狀的五天之內服用才有效；Remdesivir需要在開始症狀的七天内才有效。

不同感染症狀和身體狀況的人，醫師會具體診斷並對症下藥，患者只需要根據醫生的指示服用一種藥物，而不是幾種治療藥物同時服用。高危人群一旦出現感染症狀，應該儘快聯絡自己的醫生或致電公共衛生部門，尋求相關治療方案。

加州政府兩周前宣佈新冠疫情緊急狀況結束，新冠緊急治療藥物如何支付費用？Irene林解釋，治療新冠的藥物都由保險支付，個人無需付費，持有紅藍白卡的民眾可能需要支付門診費用，但藥物本身不用付費；私人保險則根據私人保險的條例支付相關門診費用，但新冠治療和藥物本身也同樣免費。

出現感染症狀到底是自己去醫院急診還是先聯絡家庭醫師？Irene林表示，應該是後者，因為年長者大多有HMO，家庭醫師會比較瞭解自已病人的身體情況，比較能夠根據身體情況和當時感染實際情況開藥，所以先向家庭醫師求診治療比較好。如果家庭醫師看到情況嚴重或藥物無法應付，可能會將病患轉往醫院進一步診斷和治療。

一些民眾詢問在服用新冠治療處方藥物的同時，是否需要服用維他命或其他的輔助藥物增強抵抗力？Irene林認為，目前的三種藥物都是在最近六個月到一年内推出，但新冠疫情從2020年開始，開始時相當長一段時間並沒有正規治療藥物，所以醫生那時會建議服用一些維生素等增強抵抗力。但自從這些藥物問世後，感染者可以通過醫生的處方抓藥。如果患者想同時服用其他的輔助性藥物，最好詢問自己的家庭醫師，看看是加分還是減分，各種藥物同時吃好不好，問醫生更為保險。

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