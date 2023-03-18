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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

舞星東主梁卓：槍案痛難平復

記者楊青／洛杉磯報導
拜登總統接見梁卓。（白宮提供）
拜登總統接見梁卓。（白宮提供）

拜登總統14日訪蒙市，特別感謝「舞星」舞社業主梁卓(Maria Liang)，梁卓接受本報獨家專訪時說，死難者家屬正在慢慢走出悲慟，大部分傷員也正逐漸康復重返生活，但是，槍擊案留給受害者家屬和華人社區乃至美國人的痛，難以完全平復。

梁卓、Jimmy梁和聯邦眾議員趙美心（左一至三）。（梁卓提供）
梁卓、Jimmy梁和聯邦眾議員趙美心（左一至三）。（梁卓提供）

拜登總統日前訪問洛杉磯縣蒙特利公園市，慰問農曆新年除夕舞星舞蹈社大型槍擊案死難者家屬、受傷民眾和華人社區。他特別提到槍案現場、舞星舞社多年來對社區的貢獻，感謝舞社東主梁卓為受害者家屬和傷員們創造了一個温暖空間，讓人們感受到慘重人禍之後的人心之美。

梁卓（右一）與馬名偉的兒子、兒媳與孫子一起參加拜登演講會。（梁卓提供）
梁卓（右一）與馬名偉的兒子、兒媳與孫子一起參加拜登演講會。（梁卓提供）

作為美西地區頗具規模的藝術舞蹈學校和舞蹈社，舞星的老師大多是來自俄羅斯和歐洲及美國各地的優秀舞者。梁卓表示，槍擊案發生後，很多老師主動和她聯繫，表達問候，同時也想知道舞社未來的計劃，表達繼續合作的期待。梁卓表示，心頭的陰影目前無法擺脫，除了鼓勵老師們另謀出路繼續教學和比賽，自己近期沒有復出計劃。

拜登總統14日訪問蒙特利公園市，慰問2023年1月21日農曆新年除夕舞星舞蹈社大...
拜登總統14日訪問蒙特利公園市，慰問2023年1月21日農曆新年除夕舞星舞蹈社大型槍擊案死難者家屬、受傷民眾。（白宮提供）

她表示，自己獨資經營舞星十年，和大家一直關係融洽，舞星也給大家留下很多美好記憶，很多人將舞蹈社看作是自己的家，這裡場地大、環境好，疫情停學期間也做了很多改善。但是，這場擊槍案破滅了她和大家的夢想。

今年以來全美各地已發生150多起槍擊案，但發生在舞蹈學校的大型槍殺案則是第一起。梁卓表示，她深感無辜，因為自己辦的是正規舞蹈學校，每天從早到晚十堂課，教師和學生參加各種比賽，拿到各種獎項，只是因為有房租等費用，同時也需要和社會大眾保持聯繫，所以才在周六晚上開放跳舞，讓年長者們在晚餐之後，有一個跳舞娛樂的地方，萬萬沒想到，大年除夕周六會發生這麼驚人的慘劇。

1月21日槍案發生後，有些傷員送往南加大醫院，70歲的Diana Tom是受傷最重的一員。

梁卓表示，她對這位客人非常熟悉，因為很多年來，這位老客人幾乎每個星期天下午都和一班朋友到舞星，包下卡拉OK小房間三小時，和大家共度周末午後時光。因為喜歡烹飪和美食，Diana和她的朋友們總是自己煮了美食帶到舞社，大家分攤租金，唱歌跳舞，歡聚三小時。

舞友說，案發時Diana身體下部中槍，當時神智清醒，她只是說「肚子很痛」。但最後還是因為傷重不治，成為第11名遇難者。還有一名最年輕遇難者，57歲，他當天是受朋友邀請一起去跳舞過年，沒想到踏上死亡不歸路。 

拜登總統14日訪問蒙特利公園市，慰問農曆新年除夕舞星舞蹈社大型槍擊案死難者家屬、...
拜登總統14日訪問蒙特利公園市，慰問農曆新年除夕舞星舞蹈社大型槍擊案死難者家屬、受傷民眾。（梁卓提供）
拜登總統14日訪問蒙特利公園市，慰問農曆新年除夕舞星舞蹈社大型槍擊案死難者家屬、...
拜登總統14日訪問蒙特利公園市，慰問農曆新年除夕舞星舞蹈社大型槍擊案死難者家屬、受傷民眾。左七為梁卓。（白宮提供）

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