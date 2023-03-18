強索商家保護費 亞裔男被起訴

亞裔惡霸向洛市韓國城商家收取保護費，現被捕和檢控。（示意圖，本報記者/攝影）

洛杉磯 伍蘭岡(Woodland Hills)一名亞裔男子16日被捕，面臨向韓國城商家勒索保護費，以及有時對拒絕付款的商家使用暴力等多項控罪。

根據聯邦中區檢察官 辦公室發布的聲明，聯邦國土安全部特工和洛杉磯警察 局的員警，根據上週提交的聯邦刑事起訴書，16日共同逮捕38 歲的Daekun Cho。起訴書指出Cho通過威脅或暴力干擾商業，他當天在洛杉磯市中心的聯邦法院首次過堂。

根據起訴書，調查發現Cho使用威脅干擾韓國城的商家。這項調查始於一年前，被告被爆料向韓國城卡拉 OK商家，以及卡拉 OK 場所僱用的女主唱和他們的司機要求保護費。

為了進一步實施勒索計劃，Cho對受害商家和個人宣稱，如果他們不付保護費，他會對他們進行槍擊、劫車、綁架和其他身體的暴力行為，

起訴書描述了過去一年四名受害者被襲擊的事件，以及另一個受到威脅的受害者。 第一個受害者是一名主唱者的司機，他在保護費漲價後拒絕支付保護費，之後被Cho和另一人在2021年5月8日用棒球棒毆打，令受害人手臂骨折，以及多處撕裂傷。

去年8月在一家卡拉OK酒吧發生的另一起事件中，Cho要求主唱者的司機離開那裡，而當司機和兩個主唱開車離開時，他們聽到了槍聲，其中一名主唱被槍打傷了頸部。根據起訴書，該事件仍在洛杉磯警察局的調查當中。第五名受害者則告訴調查人員，他已經付錢給Cho四年，而在Cho毆打他，並從他那裡偷走了1000美元之前，他其實已決定停止付保護費給Cho。

起訴書詳細說明了受害者如何與執法部門合作，在2月16日付給Cho保護費 500 美元。檢察官指出，該項以威脅和暴力干擾商業的罪名如果定罪，最高可在聯邦監獄服刑20年。