大雨還沒完 南加20日再迎暴風圈

南洛杉磯城市14日大雨後，許多城市路面積水，降雨量高於平均。（圖片來源：國家氣象局 推特）

在歷經兩天的大雨洗禮後，南加州 17日迎來陽光普照的一天，但是週末過後20日又有一個暴風雨圈來襲。南加 州今年冬季降雨量充沛，國家氣象局(National Weather Service)17日公布南加州各地在雨季累積的降雨量。

統計的時間從2022年10月1日開始，到2023年2月底結束。

洛杉磯市中心(Downtown LA)通常只有10吋的積雨量，但是在這次發布的報告中，洛市中心的降雨量來到22吋，超過過往的兩倍，比正常值高出12吋。此外，位於橙縣(Orange County)的聖塔安那市(Santa Ana)和富樂頓市(Fullerton)的總降雨量也高於平均。

其他縣市，例如奇諾(Chino)的積雨也比平均高出9吋；河濱市(Riverside)的降雨率與之前的雨季相比，多了3吋；安大略(Ontario)更有明顯的增加，比以往平均高出10.4吋。

高於平均降雨量的地區還包括，長堤(Long Beach)目前的降雨量累積17.5吋，洛市中心24.08吋，布班克(Burbank)20.45吋，洛杉磯國際機場 (LAX Airport)20.45吋，聖塔安那市15.43吋，富樂頓市18.83吋，河濱市11吋，安大略20.12吋，還有奇諾18吋。

面對接下來預計登入南加州的大氣河，氣象觀測源表示，還會帶來更多的降雨。