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3.18蒙市電音節 用歌舞團結社區

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市將於3月18日舉行第二屆公園電音節（蒙市官網）
蒙特利公園市將於3月18日舉行第二屆公園電音節（蒙市官網）

為給槍擊案過後的社區帶來希望和活力，蒙特利公園市特別在3月18日於巴恩斯公園 (Barnes Park) 舉辦第二屆公園電音節 (Electric Park Festival)，從下午四點持續到十點，屆時DJ和舞者帶領民眾嗨翻全場。

蒙特利公園娛樂和社區服務部主任Robert Aguirre表示，歡迎所有人參加這一免費活動，旨在團結1月21日大規模槍擊事件後的社區。Aguirre說，「團結起來，讓我們繼續跳舞，無論我們來自哪裡，說什麼語言，我們是誰--當我們出現時，我們都是團結的，而跳舞就是大家的通用語言。」

2022年10月舉辦的首屆公園電音節集結了18至40歲的人群，該人群占蒙市人口34%，當時共有2000多人參加。電音界音樂類型廣泛，包括House、Disco、Electro 和其他類型的電子舞曲，希望帶著民眾一起跳起來。回憶起首屆電音節，Aguirre回憶說，所有年齡段的人都積極參與，有小孩的家庭會留出野餐的空間，老人也跟著節奏移動。

在電音節不僅有動感的音樂和舞蹈，還有美食集結，社區組織也將開設攤位為民眾提供資源。本次電音界將由蒙特利公園社區基金捐助舉辦。

對於被稱為DJ $herlock 的Matthew Hui來說，作為蒙特利公園的終身居民和企業主，Hui認識到槍擊案的悲劇對自己社區造成的影響。作為一名表演者，Hui 在他的歌單中加入了充滿活力的音樂，並傳達了積極的信息，銘記這座城市為從悲劇中恢復過來所做的努力。無論聽眾是否知道歌詞，他都希望他的落點和過渡能夠激發人群跳舞，希望人們通過一個安全的空間來釋放負面情緒。

有關電音節更多信息，民眾可以訪問 www.montereypark.ca.gov。如果當天有暴風雨，該活動將被推遲。

蒙特利公園市 槍擊 美食

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