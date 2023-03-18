拜登2024預算案 學界估部分提議恐受阻 致退休年齡延後

預算和優先事項中心首席經濟學家Chad Stone。（記者楊青／攝影）

來自全國和加州的經濟學人和社會貧困研究中心代表，17日參加少數族裔媒體「總統2024年度預算 計畫」主題研討，提出拜登新財年預算計畫的積極意義，以及對一般民眾包括華人的影響，同時指出預算案變成現實可能遭受的阻力。

部分專家認為，尤其是兒童稅收抵免永久化以及家庭帶薪計畫，都可能會受到阻力。另外，大規模發錢的預算計畫最終可能導致社會保險金庫存繼續下降，進一步讓美國人退休年齡從目前67歲再延後。

預算和優先事項中心首席經濟學家Chad Stone、法律與社會貧困中心(CLASP)政策副執行主任Elizabeth Lower-Basch、波士頓學院退休研究中心對外關係副主任 Andrew Eschtruth參加了當天的研討。

Stone表示，國會沒有接受總統預算提議的義務，總統提出預算提案，但最終需要國會通過。他表示，拜登的預算計畫理論上是希望帶給國家更多的繁榮，民眾收入更高。事實上目前已經通過的很多基礎設施法案，已以提高富人稅收來支持，未來對富人的查稅可能繼續增加。

Lower-Basch表示，拜登的預算案希望給兒童、家庭和勞工、特別是低收入人群提供更多福利 。她說，疫情中的很多救濟項目正接近尾聲，但目前大幅度的通貨膨脹導致大家的生活成本飆升，家庭承壓加重。聯邦政府2021年推出的兒童稅減免是美國整體救濟計畫的一部分，六歲以下的兒童每個月補助300元，六至17歲每月250元，這些福利在報稅時獲得抵免，這個項目讓很多拉丁裔和非裔多孩家庭受益。拜登希望這個項目永久化。

Lower-Basch表示，拜登的新年預算計畫同時希望繼續為數千萬清寒和無證家庭提供醫保；為孩子在12個月以上的無證女性提供醫保；十年内為年長人士和殘障人士提供150億的資金幫助，讓他們可以在家接受醫療服務不用去養老院；全面為中小學校提供午餐；為孕婦和新生兒提供營養補給等等；為家庭提供12周的照顧家人和新生兒看護帶薪假等等。不過Lower-Basch表示，這些項目目前面臨很多爭議。

波士頓學院退休研究中心對外關係副主任 Andrew Eschtruth指出，過去三個月，美國的社會保險金在減少當中，這是一個信號。他表示，美國社會保險是退休人士的重要養老資金來源，為全國6500萬人提供福利，如果按照目前的趨勢，美國社會安全金到2035年將會出現收支不平衡，入不敷出。

他認為，美國的社保應該增加收入，同時減少開支。現在美國雇員將其收入的6.2%放入社會保險金，這是最高的能夠貢獻的比例，以支付他們退休之後的開銷。但如果拜登要增加稅收，代表雇員和雇主每個人要多其工資收入的1.7%。

Eschtruth表示，現在總統預算報告沒有細節，很多消息說福利人士的福利不會減少，他認為，人們在得到現在福利的同時，也一定要結合未來你的退休金 來全盤考慮。