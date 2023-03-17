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建中機研隊抵洛參加機器人賽 僑界打氣

記者張庭瑜／洛杉磯報導
建中校友會、南加民眾及代表學生集體合影。（記者張庭瑜/攝影）
建中校友會、南加民眾及代表學生集體合影。（記者張庭瑜/攝影）

建國中學南加州校友會3月15日在洛杉磯華僑文教服務中心，歡迎台北建中機研校隊抵洛參加PRC機器人比賽，南加州僑界和社團領袖也到場支持。

建中機研校隊分享了在台灣培養機器人研發人才的經驗和比賽行程，包括2019年成立以來，三年間參加多場比賽，並曾在FRC沙加緬度(Sacramento)區域賽獲得第二名和工業設計獎，更成功進入休士頓舉行的FRC全國決賽，讓建中的「Cyberpunk」名聲鵲起。

台北建中隊2023年隊長林靖閔和2022年隊長陳品勳代表學生出席，陪同的有帶隊老師施佩佩。林靖閔表示，台灣的教育、文化和美國有很大差異。相較於台灣，美國的學生很擅長動手做事，他們能自行組裝機器，三五個人就能完成一項任務。

林靖閔指出，當參觀他們的學校時，可以發現他們也很獨立，能夠設計、製作出各種產品。然而，台灣的學生可能會在題目多寫幾次之後，就缺乏將學術知識活用在活動上的能力，特別是工程領域。

這兩個競賽分別有44隊和50隊參加，將在16-19日和23-26日在埃爾塞岡度市(El Segundo)的達芬奇學校(Da Vinci Schools)的體育館，和聖地牙哥市的UCSD獅子樹競技場舉行。此外，他們將參觀加州理工學院、地震偵測中心和Kavi奈米實驗室，並聽取火星探險計畫和愛因斯坦宇宙之音的講座。

建中本次參賽的機車設計理念，及構造圖。（記者張庭瑜/攝影）
建中本次參賽的機車設計理念，及構造圖。（記者張庭瑜/攝影）
到場支持建中的民眾十分踴躍，對台灣學子們的科研成果十分支持 。（記者張庭瑜/攝影...
到場支持建中的民眾十分踴躍，對台灣學子們的科研成果十分支持 。（記者張庭瑜/攝影）
林靖閔（右一）、陳品勳（左一）分享美國台灣學習環境大不同的點。（記者張庭瑜/攝影...
林靖閔（右一）、陳品勳（左一）分享美國台灣學習環境大不同的點。（記者張庭瑜/攝影）
建國中學南加州校友會會長張虎，分享本次團隊來美的細節、及過去參賽經歷。（記者張庭...
建國中學南加州校友會會長張虎，分享本次團隊來美的細節、及過去參賽經歷。（記者張庭瑜/攝影）

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