建中機研隊抵洛參加機器人賽 僑界打氣

建中校友會、南加民眾及代表學生集體合影。（記者張庭瑜/攝影）

建國中學南加州 校友會3月15日在洛杉磯華僑文教服務中心，歡迎台北建中機研校隊抵洛參加PRC機器人比賽，南加 州僑界和社團領袖也到場支持。

建中機研校隊分享了在台灣培養機器人研發人才的經驗和比賽行程，包括2019年成立以來，三年間參加多場比賽，並曾在FRC沙加緬度(Sacramento)區域賽獲得第二名和工業設計獎，更成功進入休士頓舉行的FRC全國決賽，讓建中的「Cyberpunk」名聲鵲起。

台北建中隊2023年隊長林靖閔和2022年隊長陳品勳代表學生出席，陪同的有帶隊老師施佩佩。林靖閔表示，台灣的教育、文化和美國有很大差異。相較於台灣，美國的學生很擅長動手做事，他們能自行組裝機器，三五個人就能完成一項任務。

林靖閔指出，當參觀他們的學校時，可以發現他們也很獨立，能夠設計、製作出各種產品。然而，台灣的學生可能會在題目多寫幾次之後，就缺乏將學術知識活用在活動上的能力，特別是工程領域。