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慈濟辦講座 解惑疫情

洛杉磯訊
通過藥物治療與預防COVID-19。（慈濟美國提供）
通過藥物治療與預防COVID-19。（慈濟美國提供）

為幫助社區民眾在後疫情時期更了解新冠肺炎(COVID-19)，減少不必要的恐懼與憂慮，慈濟美國與「加州58縣疫苗團隊」(Vaccinate All 58)等單位，定3月18日和25日連續兩個周六，在美西時間上午11時舉辦三場免費的線上英文與中文講座。

參與的單位還有「社區組織的救援工作」(Community Organized Relief Effort，縮寫CORE)與「加州公共衛生部門」(The California Department of Public Health，縮寫CDPH)合作，

這三場免費講座將以「通過藥物治療與預防COVID-19」(Treatments and Medications for COVID-19)、「COVID-19疫情是否會捲土重來」為主題，分別邀請洛杉磯縣公共衛生局專員，以及擁有40多年從業經驗的慈濟新澤西分會國際慈濟人醫會召集人暨心臟科醫師韓明元擔任主講人，與民眾探討坊間對新冠肺炎常見的疑問。

有意參加講座的民眾必須先透過網路報名，系統將寄發當日的zoom會議室連結資料。民眾將可在當日講座中，於專家發表主題論述後，向專家提問進行交流互動。三場講座時間、內容與報名連結可參考慈濟美國動態的網址：https://tzuchi.us/zh/。

COVID-19疫情是否會捲土重來。（慈濟美國提供）
COVID-19疫情是否會捲土重來。（慈濟美國提供）

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