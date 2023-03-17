新市長安置計畫才三個月 洛城遊民帳篷捲土重來

Skid Row區域相較去年12月時的情形，遊民問題沒有太大改善，甚至帳篷變得更多了。（世說新聞團隊拍攝）

遊民 問題一直是加州政府和居民心頭的一根刺，洛杉磯 市新市長貝斯(Karen Bass)上任時宣布將大力整頓遊民問題，曾一度讓遊民變少，不過最近遊民們似乎捲土重來。

貝斯近日表示，安置遊民的內部安全計畫(Inside Safe)已初見成效，但要進一步治理仍有很多障礙。世說新聞團隊多次走訪洛杉磯街頭，遊民似乎經歷了偃旗息鼓又捲土重來的反覆過程。

視頻來源：世說新聞團隊

2022年12月貝斯發起「內部安全」計畫，當時政令下達後，世說新聞團隊走訪了洛市知名的遊民巷(Skid Row)，此處的遊民人數約5000人。當時發現，沿途天橋上的帳篷只剩一兩個，Skid Row的遊民數量也有所減少，曾經髒亂的環境已顯著改善。

在好萊塢的遊民甚至在路邊蓋起了房子，不僅有主屋，還有門廊區域，房頂上插滿了五顏六色的旗幟。（世說新聞團隊拍攝）

三個月過去，世說新聞團隊於3月14日再次走訪Skid Row，卻發現該區域並沒有更大改善，甚至遊民帳篷變更多。街道兩旁還是隨處可見三五成群的遊民帳篷，周圍堆滿各式雜物，包括自行車、爐灶、沙發，甚至還有健身器材。在一些沒有商家的街道上，遊民帳篷幾乎占了整個人行道。

好萊塢 是洛杉磯市另一處遊民聚集地，住在好萊塢的李女士表示，23年1月看見住家附近的遊民在收帳篷，心想遊民問題終於要解決了，沒想到最近街邊的遊民帳篷又變多起來。在走訪過程中，世說新聞團隊發現，在好萊塢活動的遊民大多沒有固定的帳篷，只是拖著一兩件行李在街頭遊蕩。好萊塢大道以東，有遊民甚至在路邊蓋起房子：不僅有主屋，甚至還有門廊區域，房頂上也插滿了五顏六色的旗幟。

3月9日，貝斯在上任百日當天分享了她從治理遊民問題中學到的經驗，以及之後將如何應對。貝斯指出，解決無家可歸問題是一個漫長的路途，而且她沒有任何神奇的解決方案。不過，她看到了一條前進的道路，就是在公有財產上建造城市。

貝斯表示，治理遊民問題的一個癥結是，遊民們儘管有代金券，卻被房東拒之門外。貝斯希望有房屋出租的民眾可以逐漸接受遊民，進而在為解決流浪漢問題上推動一大步。雖然相關單位已清理市內十個流浪漢營地，營地中共427人已經轉移到汽車旅館提供的臨時住所，其中20人已經入住永久性住房。

貝斯還指出，解決流浪危機的其中許多障礙都是政府設置的，如官僚程序和服務提供商不能立即提供所需服務。此外，並非每個議會區都有負擔得起的汽車旅館作為臨時避難所，可以協助解決被搬離營地的遊民。