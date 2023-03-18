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Lily Liu ：32年風雨無阻看世報

記者張宏/洛杉磯報導
亞凱迪亞（Arcadia）居民Lily劉，風雨無阻30多年每天必買必看世界日報。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞（Arcadia）居民Lily劉，風雨無阻30多年每天必買必看世界日報。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）居民Lily劉，風雨無阻30多年每天必買必看世界日報。她說，她每天的新聞來源都來自世界日報，每天晚上都是從第一頁看到最後一頁才入睡。

Lily說，世報是南加華人最大的媒體，所以她從1991年到洛杉磯後就成為世報忠實讀者。在32年的時間裡，她每天從世界日報知曉天下事；電視可以不看，但是報紙每天必須買。她家附近加油站的老闆是黎巴嫩人，因為知道她每天都會去買世報報紙，所以天天都給她留報，這樣她每天下班經過加油站就去取報。後來她的公司搬遠一條街，她就不讓對方幫她留報，而是自己去買報紙，有時太忙還會讓朋友幫忙買。

她每天睡覺前喜歡看報紙，把世報從頭版看到最後的家園版。她說，雖然世報早有了電子版，但是她更喜歡報紙真實的感覺，她只有在旅行時才會借助世報APP看電子報。曾經她有一名客戶是友報的銷售人，但她依然保持著對世報的忠誠和專一。有時看到世報報紙上報導一些悲劇事件，她也會捐款給這些人，希望能幫助他們。

Lily還曾給世報投稿，講述她和世報的深厚感情。她說，她從小就羨慕文筆好的人，好的文章真的能打動人心，希望世報能越辦越好，成為更多人的精神食糧。

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