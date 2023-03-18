吳程遠：詳閱地方版財經版 洛城新語觀點精闢

吳程遠和妻子Sunny以及女兒Daphne。（吳程遠提供）

聖蓋博市（San Gabriel）市議員吳程遠是世界日報的老朋友，從青年到中年，從印刷版報紙到網路電子報，世界日報是他每日必看的報紙。吳程遠表示，他在擔任公職前，曾在社區服務過很長時間，那時經常就地產和時事新聞，接受世界日報的採訪，還常在「世界論壇」投稿。他回憶當時稿件獲世報刊出後，能獲贈兌換書籍的世界書局禮券。

吳程遠表示，「地方版」和「財經版」是他閱讀世界日報的兩大重點，從事商業房地產多年，他認為世報對於華裔社區看重的房市訊息在報導上拿捏精準。「地方版」則忠實地紀錄移民社區的大小事，吳程遠尤其欣賞時事針砭的「洛城新語」，其精闢觀點令人拍案。地方版經常在教育隔閡、文化差異、華人參政以及治安問題，都提供深度報導，也給予讀者省思的空間，善盡社會責任。

吳程遠認為，世界日報長期對攸關民生的法案，以及族裔平權等議題進行詳實報導，為華裔社群發聲。世報對於第一代移民而言，是獲取可信賴資訊的管道，是讓美國從異鄉變成新家的橋樑。

吳程遠還指出，世界日報是北美地區將報紙數位化的先驅，他就是世報電子報早期的訂閱者。隨著時代變遷，讀者獲取訊息的方式發生改變，吳程遠認為世報推動電子化的時間點非常合適，無論是透過分享新聞連結，或上傳電子報的圖片，都證明世界日報當時轉型的眼光長遠，現在也將順應時代的潮流繼續發展。