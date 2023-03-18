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邱啟宜：新聞最新正確 閱讀更有滿足感

記者啟鉻／洛杉磯報導
世界日報資深讀者邱啟宜。（受訪者提供）
世界日報資深讀者邱啟宜。（受訪者提供）

南加社區台僑人士邱啟宜是客家委員會海外諮詢委員，也是社區活躍人士，經常在社區辦園藝講座、組織社團活動。他說，來美近40年，世界日報一直陪伴著他。他通過世界日報了解招工、行業資訊、南加新聞、國際及美國大事。認為世界日報一直提供最新、正確、真實的新聞內容。雖然現在世界日報有了網絡版，但他覺得還是紙版世界日報更有精神寄託。希望世界日報今後更多發揮、強化與主流社會的溝通作用，傳達給華人社區。

邱啟宜說，他於上世紀80年代後期留學美國，來美不久開始關注世界日報。當時在異國他鄉，華文媒體不多，而主要的資訊來源就是世界日報。畢業後創業開公司，在世界日報上刊登招工廣告，也留意華人社區行業現狀。正是世界日報提供的各種資訊，乃至超市購物資訊，都對開始在美生活起到很大作用。後來父母來美，在家感到寂寞，也讓他每次到華人超市購物時，帶回一份世界日報。如今他的媽媽年逾八旬，岳父母年逾九旬，依然喜歡帶著老花鏡閱讀世界日報。他說，由於多年養成閱讀習慣，世界日報成了每天的精神寄託。

多年前，世界日報有了電子報，閱讀更方便了，他每次與家人出國旅行，或是返回台灣，他也都會在休息時用手機閱讀世界日報，經常閱讀世界日報才能跟上社會前進步伐。不過，還是覺得紙版世界日報閱讀更有滿足感。他認為，網路版、紙版各有特點，無法互相替代。他也感謝世界日報一直為華人讀者提供豐富資訊，讓華人讀者掌握世界潮流，分享必需知識。

在世界日報創立47周年之際，邱啟宜希望世界日報愈辦愈好。也希望世界日報未來多加強報導全美國家公園資訊，比如有關年長者如何辦理國家公園通票、到哪裡釣魚吃海鮮等等，做好與主流單位溝通平台，傳達給華人讀者。

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