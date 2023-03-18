王美：世報不畏艱難正派辦報

王美說，新聞不僅是信息的來源，也是學習的資源。（受訪者提供）

作為曾經的新聞從業人員，王美是世界日報的30年資深讀者。她說，因為走過新聞這條路，深知新聞工作的不易。這是一份極具挑戰性和時效性的工作，需要持續努力和奉獻，以及嚴謹的求證和分析能力，最重要的必須是真實，才能確保新聞的品質。

她還記得當年參訪聯合報創辦人王惕吾的辦公室時，看到壁上掛著「正派辦報」四個醒目的大字。時至今日，世界日報不畏艱難，仍然秉承著這一宗旨，實屬不易。 「特別是疫情期間，新聞團隊需要奔赴前線獲得資訊，這其實是非常危險的。而且由於疫情的衝擊，各行各業都受到波及，原本已面臨擠壓的紙媒更是遭遇前所未有的挑戰。」王美曾在疫情期間向世界日報洛杉磯團隊贈送了60人份的蛋糕，深深致意。

王美說，她與先生每天早晨的都會瀏覽新聞，已成為家中的習慣。新聞不僅是信息的來源，也是學習的資源；透過閱讀新聞，除了可以了解國際、國內、社會、經濟、科技等領域與大眾息息相關的最新動態和趨勢，也可以學習新的知識。同時，新聞也是社會中不可或缺的傳播工具，好事值得傳揚，缺失或有待改進事件經過披露引起公眾的關注，進而獲得糾正與改善，社會才能進步，這是她當年選擇新聞工作的初衷，到現在她這看法都沒有改變。

「社會變遷太快，令人來不及感慨，只有不斷的學習，才能與時代一起成長。」