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巴市亞馬遜超市 有便宜蛋可撿

記者邵敏╱洛杉磯報導
阿蘇薩好市多雞蛋售罄。（記者邵敏╱攝影）
阿蘇薩好市多雞蛋售罄。（記者邵敏╱攝影）

因為禽流感嚴重影響，全球面臨蛋荒，洛杉磯縣華人地區的好市多(Costco)，更是經常出現雞蛋售罄的局面，而有一家超市，雞蛋供應一直非常充足，相比其他超市，價格也十分優惠。

洛縣巴沙迪那市(Pasadena)有一家亞馬遜生鮮超市「Amazon Fresh」，3月13日的雞蛋價格一打12個3.29元。光顧這家超市的王先生表示，最近幾個月來，其他超市的雞蛋價格經常漲到一打7、8元，但亞馬遜生鮮超市的雞蛋價格一直維持在3元出頭。張先生指出，「這個價格是店裡最便宜的一種雞蛋，這家超市也有賣5、6元一打的有機雞蛋，但總體來說，比其他很多超市的雞蛋價格都便宜。」

好市多的60個裝大盒雞蛋一直深受消費者歡迎，去年10月價格為11.99元，短短不到三四個月，已漲至15.99元，但即便漲幅巨大，多家門店還是經常出現售罄現象。

亞凱迪亞(Arcadia)居民張女士表示，最近接連幾次在阿蘇薩(Azusa)的好市多購物，每次雞蛋都顯示沒貨。有一次張女士接連跑了幾家店，包括好市多、山姆俱樂部(Sam’s Club)都沒有買到雞蛋，最後只能在華人超市購買一打近10元的昂貴雞蛋。她感慨道，當時捧著那盒雞蛋時，覺得彌足珍貴，從來沒有想到有一天普通的雞蛋會成為搶手貨。

亞馬遜生鮮超市，3月13日一打雞蛋價格3.29元。（記者邵敏╱攝影）
亞馬遜生鮮超市，3月13日一打雞蛋價格3.29元。（記者邵敏╱攝影）

雞蛋 好市多 華人超市

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