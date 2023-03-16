南加7旬華婦曾患癌 活躍滑雪場

年逾七旬滑雪愛好者付麗在滑雪。（受訪者提供）

南加 2023年2月下旬開始，多次是降溫和降雨天氣，因山地雪量大增，令滑雪 愛好者興奮，很多滑雪場吸引滑雪者絡繹不絕。在眾多滑雪者中，有一位年逾七旬的長者付麗，今年多次赴雪場滑雪。她說，在南加超過70歲的華人中，她應是少見還活躍在滑雪場的女性。

任何人見到喜歡運動、活力十足的付麗，都很難想到她已年逾七旬，且曾在2020年11月確診乳癌，經過「希望之城」(City of Hope)一年的治療，現在身體雖在康復中，但已經基本痊癒。醫生說她健康恢復快，與平時喜歡運動有關。

付麗說，堅持健身，積極心態，是她戰勝癌症的法寶。不久前她多次到聖蓋博山地的高山(Mountain High)滑雪場，她說周末滑雪者太多，所以喜歡平時去，開車約一個半小時。由於考慮到年齡，她選擇滑雪場坡度較緩的地方，認為安全最重要。

付麗十幾年前就開始喜歡上滑雪，剛開始學習時她用雙板滑雪，隨著技術熟練，曾改為單板。現在因為年齡原因，為了安全起見，她又改為雙板，同時確保裝備齊全，保護自己不受傷。

她說，近40年來，她從未見過南加有如此的大範圍降雪，她需要抓緊滑雪時機。她曾駕車到北加州 Mammoth滑雪勝地，專程去滑雪，並在那裡停留了三天兩夜。她也曾出國到瑞士的滑雪場，她說在滑雪場沒有人認識她，可以盡情享受滑雪帶給她的快樂，反正自己高興就滿足了。一些年輕人看到她年長還滑雪，感到驚訝，有的還要與她合影。