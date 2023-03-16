加州志工換學計畫 學生獲益多

史密斯認為現代學生面臨的壓力更多、也更大，身心健康不可忽略。（記者張庭瑜╱攝影）

少數族裔媒體服務組織(Ethnic Media Services)日前舉辦座談會，針對大學核心課程計畫，邀請五位校園高層和學生分享該計畫實施後種種的正面影響，包括社區服務、教育 資源在實施後，資源如何得到更有效整合等議題。

加州 州長紐森(Gavin Newsom)繼一年前推出大學核心課程(College Core)計畫後，許多校園高層表示，該項目有效地促進了韌性、能力、動力和服務。

長堤 加州州立大學校(California State University Long Beach)學生魯伊斯(Emilio Ruiz)，通過參加城市雙證書課程成為教育工作者。他表示之所以選擇教學工作，是因為學校曾是他童年時期的安全港灣，老師和導師的指導啟發了他的職業志向。

他強調，透過大學核心課程，參加長堤非營利組織的教育實習計畫，教導長堤小學孩子們戶外和花園學習。他認為學校和教育工作者對兒童的影響非常重要，尤其是對那些來自具有挑戰性環境的孩子。對當今校園裡的學生，尤其在疫情後，類似項目非常重要，因為不僅讓學生追求自己的熱情，還能減輕經濟壓力。這個項目並幫助他減輕還貸壓力，對他來說非常關鍵。

樂觀項目(Project Optimism)聯合創始人普魯特(Ishma Pruit)表示，他們的組織旨在向高中和中學提供變革機會，讓學生增強信心、找到自己的身分，並相信除了上大學之外，他們也能為世界做出貢獻。

長堤加州州立大學校人類發展教授曼基(Beth Mankey)表示，該校與27個非營利組織合作，提供實習計畫，涵蓋氣候變化、環境正義、食品安全和K-12等領域，共有50名大學生參與，包括無證學生。