南加廣府人聯誼會 首辦「模範夫妻表彰會」

南加州廣府人聯誼會表彰「模範夫妻」。（南加州廣府人聯誼會提供）

南加州 廣府人聯誼會日前首次舉辦「模範夫妻表彰會」，加州第49選區眾議員 方樹強(Mike Fong)、蒙特利公園市市議員饒影凡(Yvonne Yiu)，與逾百僑團首長共同向9對結婚50周年以上的夫妻送上祝賀。

當天接受表彰的模範夫妻是結婚50周年至67周年之間，他們分別是：李健民、彭鏗芳伉儷；譚瑞進、譚溫偉芳伉儷；蔣馬援、蔣郭慧珍伉儷；朱任中、張素久伉儷；伍國勝、廖佩英伉儷；李令石伉儷；甘富忠、朱汝玲伉儷；譚永昭伉儷；鄺倩容伉儷。

加州眾議員方樹強致詞表示，華人重視傳統家庭觀念，結婚時已期許天長地久、白首偕老；他感謝會場9對結婚50周年以上的夫妻，為社區樹立良好的典範，他向各模範夫妻頒發了加州議會表揚狀。

蒙市市議員饒影凡表示，她很高興出席此盛會，獲表彰的模範夫妻當中，都是熱心公益、服務僑社的首長，他們兼顧家庭、培養子女，又回饋社區、服務大眾，實在令人敬佩。

洛杉磯華埠大聯盟創會主席馬樹榮說，廣府人聯誼會舉辦結婚50周年模範夫妻頒獎典禮，非常有意義，因為能夠結婚50年的夫婦都非常有責任心，不但照顧好家庭，亦悉心栽培下一代成為社會棟梁，所以很值得敬佩，更值得大家表彰。他祝福他們在結婚60周年或75周年時，能夠再次獲表揚。

南加 州廣府人聯誼會會長陳燦培，代表該會向九對模範夫妻送上表揚狀，並宣布常務副會長梅寧榮陞該會執行會長、副會長梁玉霞榮陞該會常務副會長。此外，該會將於今年11月組團前往廣東省肇慶市參加「第四屆世廣廣府人懇親大會」，希望共襄盛會。

當天的節目相當豐富，包括中國國家級武術與散打裁判，暨美國武術公開賽太極拳冠軍Santee，表演「太極劍」，並有旗袍秀、男聲獨唱、魔術、現金抽獎等，會場洋溢著節日歡樂。