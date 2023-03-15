南加僑界緬懷孫中山逝世98周年 邀闔家登山

闔家歡樂登山健行將於羅蘭崗夏巴龍公園舉行。（谷歌地圖截圖）

南加州 僑界將於3月19日上午9時，在夏巴龍公園(Schabarum Regional Park)的胡椒樹(Pepper Tree)野餐區，聯合舉辦2023年第11屆「闔家歡樂登山健行」紀念活動，以緬懷中華民國 國父孫中山逝世98周年，及慶祝3月29日青年節。這項活動免費開放給僑民參加，將於上午8時30分至9時開始報到。

此次活動歡迎全家大小老幼踴躍參與，預計登山路徑約2英里，沿途可賞花踏青，俯視美景及享受森林沐浴。在完成手牽手登峰造極後，大會將提供簡便點心餐盒招待，並安排國父生平圖片展，介紹生平，緬懷國父領導革命的偉大事蹟。餘興節目時間，還會舉行有獎問答，讓參加者更深入了解國父的貢獻。同時，活動結束後也有多項抽獎獎品。

活動主辦方特別與中華旗隊合作，布置國父生平圖片展，邀請僑胞群眾踴躍參觀展覽。本次活動的召集人袁璐表示，這是南加 州僑界固定在每年3月合辦的登山健行聯誼活動，今年是第11屆，主題為「闔家歡樂登山健行」，旨在緬懷國父和慶祝青年節。

由於參加人數有限，主辦方呼籲有意參加者向儲錦琪(Jean Chu 626-945-1077)預留名額。如有任何問題，也歡迎與會長王竹青(310-500-8658)聯繫。

當天活動流程如下：9:00-9:20儀式，9:30-11:30登山健行，11:30-13:00享用點心聯誼，介紹各社團，有獎問答，抽獎。活動地點：Pepper Tree picnic Area, Schabarum Regional Park 17250 Colima Rd.,Rowland Heights,CA 91748。