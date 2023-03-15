東谷4嫌闖民宅 3分鐘盜走保險箱

歹徒入室盜竊被監控系統拍下。（受訪者提供）

南加一向社區治安良好的內陸東谷市(Eastvale)13日晚間發生歹徒入室闖民宅案，短時間內盜走保險 箱。當地居民稱現今歹徒作案膽子真大，太猖狂了！

這次的闖空門案，在東谷居民維持治安社群 平台發布。案件發生在市區一個名為Heartland的社區，發案民宅位於Kaisha街和Mulan路交匯處附近。13日晚大約7時40分至8時40分之間，四名嫌犯乘坐一輛白色轎車，靠近住宅後，其中三名歹徒下車後越過圍欄，進入居民家。等轎車再轉過來時，嫌犯已經盜取一個小保險箱，並將保險箱快速遞給外面的接應歹徒。整個作案過程大約三分鐘左右。

實際上，類似入室竊案在東谷市發生多次，甚至有人在家時，大膽歹徒闖入民宅作案，還有華人 受害者。2022年11月晚上約10時，一名華人女性屋主在家休息時，就有四名歹徒砸碎住宅後面滑動門進入，嚇得女屋主趕緊鎖上臥室門避險。歹徒在室內搜索財物時，意識到有人在家趕緊跑掉。

另外一起備受東谷市華人社區熟悉的闖空門案，屋主是亞裔。案發時三名竊盜通過住宅後面推拉玻璃門進入，盜走結婚戒指、及一個保險箱。而受害者家裡長者剛剛過世，被盜保險箱內存放長者生前積蓄，部分錢是用來支付葬禮費用。案發不久後，警方找到歹徒丟棄的保險箱，雖然部分的家庭文件有找回，但值錢物品都被歹徒劫走。